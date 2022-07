Az SaS hétfő délután kézbesíti követeléseit Hegernek

„Kiléptünk a koalícióból, mert nem látjuk értelmét a további működésnek” – jelentette ki a gazdasági tárca vezetője, aki továbbra is hangsúlyozta, az, hogy az SaS kilép a koalícióból, nem jelenti a kormány bukását. „Nincs szó a kormány megbuktatásáról. Ha kilépünk a koalícióból és a kormányból, mert Igor Matovičcsal nem lehet együttműködni, az nem jelenti azt, hogy megbukik” – mondta. Hozzátette, a kormány az SaS nélkül is folytathatja tovább a munkát.

Sulík úgy véli, a következő parlamenti választásokig biztosan ő marad az SaS elnöke. Mint mondta, szeretnék kihúzni a választási időszak végéig, de nem minden áron. Ha szeptember elsején beadja a felmondását, parlamenti képviselőként folytatja tovább.

Sulík szerint Matovič maga a probléma. „Ez a szégyen, nem a kormány” – mondta azzal, hogy a jelenlegi helyzet nem folytatódhat tovább. Az SaS vezetője szerint Matovič az egész országot magára dühíti, ők pedig nem kívánnak ebben részt venni.

Az SaS vezetője elmondta, a koalíciós krízis megoldásának érdekében képes bármilyen alternatívát elfogadni. Megjegyezte, ha az SaS ki is lép a koalícióból, Heger kormánya továbbra is számíthat az SaS szavazataira, amennyiben értelmes és hasznos javaslatokról van szó.

A gazdasági miniszter nem reagált Boris Kollár (Sme rodina) házelnök azon kijelentéseire, amely szerint a Sme rodina nem hajlandó új koalíciós megállapodást kötni. Sulík szerint Kollárnak kétszer is meg kéne gondolnia, mit tesz.

A gazdasági miniszter a jövő héten találkozik Hegerrel, hogy a koalíciós helyzetről tárgyaljanak. Két napja Kollárral is telefonált. A hivatalos levélben, amelyet a jövő héten küld szét az SaS a koalíciós partnereinek, nemcsak a követeléseiket és az indoklást tartalmazza majd, de azt is, hogy miként járhatnak el a továbbiakban. A követeléseik között – Matovič menesztésén túl – szerepel az egészségügyi dolgozók, a tanárok és az állami alkalmazottak fizetésének növelése is, valamint az, hogy Mária Kolíková (SaS) igazságügy-miniszter kinevezhesse a második államtitkárát, amelyre eddig nem volt lehetősége.

(Denník N)