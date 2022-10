Az ország több pontján is razziázott a NAKA, tizenegy embert vettek őrizetbe (KÉPEK)

Tizenegy személyt vett őrizetbe a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) a múlt hét csütörtökön tartott, Cirkusz fedőnevű akció során. Kábítószer előállítása, birtoklása, és az azzal való kereskedés miatt közülük hét személy ellen indítottak eljárást.

A rendőrség a razzia során az ország több pontján is házkutatást tartott: Pozsonyban, Csukárd-Terlényen (Vinosady), Vágsellyén és Pöstyénben is. Emellett több járművet is átkutattak. A rendőrség körülbelül 250 gramm heroint foglalt le, amely mintegy háromezer egyszeri adagnak felel meg.

A bűnbanda – a pozsonyi Dušan B. irányítása alatt – Pozsony, Nagyszombat és Nyitra megyében tevékenykedett.

Galéria