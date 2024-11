Kevés volt az 50 milliós mentőöv az önkormányzatoknak, ha nem jön újabb segély, csak "fűteni és világítani fognak"

Az idei, vihar miatt lefújt koncertjüket követően az amerikai rockzenekar igent mondott a jövő évi fellépésre. A történelem egyik legjobb koncertzenekaraként emlegetett öttagú együttes először lép fel nálunk, a rajongók jól ismert dalaiknak és legújabb, In Times New Roman... című albumuknak is örülhetnek.