Az oltási igazolások még nem igazán könnyítik meg a külföldre való utazást

„Örülök, hogy megvannak az első eredmények. Miután tárgyaltam magyar kollégámmal, Szijjártó Péterrel (Fidesz), bejelenthetem, hogy a déli szomszédaink el fogják ismerni a szlovák oltási igazolásokat, ugyanez érvényes Csehországra és Ausztriára is” – közölte pénteken Ivan Korčok (SaS-jelölt) külügyminiszter a TASR hírügynökséggel. Azt azonban nem részletezte, hogy az említett országok mikortól fogadják el a szóban forgó egységes szlovák tanúsítványt, amelyet a vakcinacia.nczisk.sk oldalon lehet igényelni. A megállapodás létrejöttét elsőként Gyimesi György (OĽaNO) parlamenti képviselő közölte még csütörtökön. „Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter aláírta a védettségi igazolványok kölcsönös elismerését Szlovákia és Magyarország között” – írta a közösségi oldalán. Martin Klus (SaS) külügyi államtitkár ugyancsak a közösségi oldalán pénteken pedig azt közölte, már Lengyelország is elfogadja a szlovák tanúsítványt, de hamarosan Horvátország is így tesz majd.



Bejelentési verseny, kevés konkrétum

Korčok, Gyimesi és Klus tehát szinte egymással versengve jelentette be, hogy Szlovákia mely országokkal köt kétoldalú megállapodást az oltási igazolások elfogadásáról. A tanúsítványok kölcsönös elismerésének pontos szabályai azonban még nem minden esetben világosak. Nem tudni még például, hogy a Szlovákiából Magyarországra való belépéshez elegendő lesz-e az oltási igazolvány, vagy a jelenleg érvényes intézkedések értelmében a határátlépésre feljogosító egyéb dokumentumokat is fel kell-e mutatni. Ugyancsak nem közölték még, hogy Szlovákia beengedi-e azokat, akiket Magyarországon az orosz Szputnyik V- vagy a kínai Sinopharm-vakcinával oltottak be. A szlovák egészségügyi minisztérium sajtóosztálya lapunknak úgy nyilatkozott, erről még zajlanak a tárgyalások. Bár erről hivatalos információt nem kaptunk, a dokumentumok kölcsönös elismeréséhez valószínűleg az orosz és a kínai vakcináról kiállított tanúsítvány elfogadása is nélkülözhetetlen lesz, Magyarország ugyanis ragaszkodik a reciprocitáshoz. A szlovák külügyminisztérium lapunknak meg is erősítette, hogy a szlovák tanúsítványok elismeréséért cserébe a magyar fél ragaszkodik ahhoz, hogy Pozsony is elfogadja a Magyarországon kiadott védettségi igazolványokat. A helyzetet bonyolítja, hogy a Magyarországon kiadott védettségi igazolványokra nem írják rá, hogy milyen típusú vakcinával oltották be az érintetteket.



Egymásra mutogatnak

A szlovák egészségügyi tárcát az oltási tanúsítványok elismerésére vonatkozó kérdéseinkkel írásban kerestük meg, amely azonban a határátlépés részleteinek ügyében a külügyminisztériumhoz irányított minket. A külügyi tárca pedig a lapunknak korábban küldött nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy az EMA által jóvá nem hagyott vakcinával oltottak igazolványainak elismeréséről az egészségügyi minisztériumnak kell nyilatkoznia. A pontos szabályokat egyelőre még a magyar fél sem közölte, hiszen azokat a Magyar Közlönyben kell nyilvánosságra hozni, ami cikkünk megjelenéséig nem történt meg. „A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú tárgyalások folyamatosan zajlanak” – válaszolta kérdésünkre a magyar külügyminisztérium sajtóosztálya.



3 a magyar igazolvány

Magyarországon közben már azok számára is elkezdték kiállítani az oltásról szóló védettségi igazolványt, akik ott kapták meg a vakcinát, de nem magyar állampolgárok. Ahogy arról korábban beszámoltunk, jelentős számú, Magyarországon élő, de magyar állampolgársággal nem rendelkező személy, így sok szlovákiai magyar, az oltás után nem kapta meg a tanúsítványt. Olvasóink jelezték, hogy jelentős késéssel, de az érintettek közül több személynek már megküldték a dokumentumot. Az egyik olvasónk pedig arról számolt be, hogy három darab, a nevére kiállított plasztikkártyát is kapott. „Az eredeti kártya nem érkezett meg, ezért kétszer reklamáltam, majd szinte egyszerre kaptam három darab, nevemre kiállított igazolványt” – mondta. Ezzel együtt még mindig több olvasónk jelezte, nem küldték még ki számára a tanúsítványt.



Ausztria: Szputnyik nyet!

A szlovák külügyminiszter tegnap arra is felhívta a figyelmet, hogy Ausztria csak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vagy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által jóváhagyott védőoltásokat ismeri el. „Azokra az Ausztriába utazó szlovák állampolgárokra, akik a Szputnyik V-vakcinával oltatják be magukat, vonatkoznak az ott érvényes korlátozások, vagyis az országba való belépéskor negatív tesztet kell majd felmutatniuk, vagy egy igazolást arról, hogy átestek a Covid-19-betegségen” – részletezte a szlovák külügyminiszter, hozzátéve: a WHO által jóváhagyott kínai Sinopharm-vakcinát Ausztria is elismeri.



A jelzőlámpa csak befelé jelez

Ahogy arról beszámoltunk, a kormány szerdán jóváhagyta az úgynevezett utazási jelzőlámpát, amely értelmében a járványügyi szempontból kevésbé kockázatos országokból karanténkötelezettség nélkül léphetnek be a beoltott személyek, illetve azok, akik korábban átestek a betegségen. Az jelzőlámpa azonban csak Szlovákiába való belépésre vonatkozik, állampolgárságra való tekintet nélkül mindenkire érvényes. A kormány kommunikációjából azonban inkább az látszik, hogy a rendszer elsősorban a külföldi nyaralásokat tervező szlovákiai személyek számára hivatott szabályokat szabni.

Könnyítés az ingázóknak

Hétfőtől enyhébb szabályok érvényesek az ingázókra is. A hét napnál nem régebbi, kötelező PCR- vagy antigénteszt helyett a határon elfogadják majd az egységes szlovákiai oltási igazolást, illetve az arról szóló tanúsítványt is, hogy az illető átesett a Covid-19-betegségen. Az engedmény azokra a személyekre vonatkozik, akik esetében az mRNA vakcina második adagjának beadása után eltelt legalább 14 nap, illetve a vektorvakcina első adagjának beadása után eltelt legalább 28 nap, vagy akik az elmúlt 180 napban átestek a Covid-19-betegségen. Azoknak sem kell negatív tesztet felmutatniuk a határon, akik a Covid-19 leküzdése utáni 180 napban kapták meg az mRNA vagy a vektorvakcina első adagját, írja a TASR hírügynökség.

Azok a Szlovákiába érkező szlovák állampolgárok is kiválthatják oltási igazolással a negatív tesztet, akiknek a szomszédos országban, a határtól legfeljebb 100 kilométerre van az állandó vagy az átmeneti lakhelyük. A házi karantén és a negatív teszt követelménye alól továbbra is kivételt élvez a tehergépjárművek (vonatok, repülőgépek) személyzete, az egészségügyi transzportszolgálatok személyzete és a temetkezési vállalkozók is. Nem kell karanténba vonulniuk a diákoknak, a hozzátartozójukról gondoskodó személyeknek, illetve a sportolóknak sem, közli a hírügynökség.

Jön az uniós igazolás

Veronika Remišová (Za ľudí) beruházásokért, régiófejlesztésért és digitalizálásért felelős miniszter tegnap bemutatta annak az okostelefonos alkalmazásnak a prototípusát, amely a világjárvány idején lehetővé teszi majd az egyszerűbb utazást az Európai Unión belül. Az egységes uniós oltási tanúsítvány, vagyis a GreenPass nevű alkalmazás egy ún. QR-kód formájában tartalmazhatja az oltási igazolást, a teszteredményt, vagy azt, hogy az érintett átesett a Covid-19-betegségen. A tervek szerint offline verziója is lesz, vagyis aktív internetkapcsolat nélkül is működni fog. Az állampolgár döntheti majd el, hogy a képernyő minden adatát, vagy csak az anonimizáltakat mutassa-e. Az alkalmazás az Android és az iOS operációs rendszerekkel is kompatibilis lesz. Az elkészítése 150 000 euróba került. A rendőrség az OverPass-alkalmazás segítségével tudja majd ellenőrizni a kódokat. A rendszert várhatóan június 26-án élesítik.