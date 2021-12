Karácsonyi meglepetés az MKP-tól: eltörölnék a Szövetség platformrendszerét

A Szövetség MKP-platformjának elnöke, Berényi József nyíltan bírálta, hogy szerinte a közös pártban a jogalanyisággal nem bíró platformok érdekei egymásnak feszülnek. Ezért úgy látja, hogy el kell gondolkodni azon, a Szövetség a jövőben platformok nélkül működjön tovább. Berényi szerint a párton belül helyi és járási szinteken „abszolutizálódnak” az egyes platformok érdekei, vagyis az országos platformérdekek a régiókra vetülve egyeduralkodóvá válnak. „Ezzel károsul a pártdemokrácia” – tette hozzá. Az MKP-platform elnöke szerint ez abban nyilvánul meg, hogy a helyi ügyekben, például személyi kérdésekben országos szinten formálódnak a döntések, holott ilyesmiről a regionális szinten kellene határozni. Az országos platformérdekek ilyen egyeduralkodóvá válása szerinte azt eredményezi, hogy a régiókban az egyes emberek elvesztik a motivációjukat. „És akkor el fogjuk veszíteni a helyi és a megyei választásokat” – tette hozzá a jövőre esedékes választásokra utalva. Berényi szerint amennyiben a platformérdekek kiiktatják a helyi és járási szervezetek demokratikus kialakításának a lehetőségét, akkor inkább ne legyenek platformok.

Berényi arról is beszélt, hogy a regionális szinten valójában még nem tudtak megalakulni az egyes platformok, mert a pártnak még nem sikerült elfogadnia a működési szabályzatát. A világjárvány miatt ugyanis nem tudták összehívni a párt Országos Tanácsát és nem tudták elfogadni ezt a dokumentumot. Az MKP-s politikus szerint legalább a helyi szervezetek működésére vonatkozó részt jóváhagyhatták volna, de ezt a javaslatot nem fogadta el a Szövetség. Berényi arra is kitért, hogy a közös pártnak a nyilvánosság előtt való megjelenésében önálló témákkal kellene jelentkeznie, szerinte nem célravezető, hogy a Szövetség minden politikai kérdésben megnyilvánul. Úgy látja, inkább mélyebb, szakpolitikailag megalapozott témák felvállalására lenne szükség.

Berényi álláspontja az MKP-platformon belül támogatásra talált. A formáció a kommunikációs csatornáin népszerűsíti azt, de a platform egyik prominens képviselője is kiállt mellette. Nagy Dávid MKP-s politikus a Híd-platform képviselőit bírálta, akinek szerinte a nyilvános üzengetése „alátámasztja a platformok destruktív hatását”.

Híd: ez nem MKP 2

A Híd platformjának elnökét, Rigó Konrádot mi is megkérdeztük, hogyan értékeli az MKP-platform vezetőjének álláspontját. Elmondta, mindig is voltak a Szövetségen belül olyan hangok, amelyek a platformok ellen érveltek, szerinte Berényi csak ennek nyilvánosan hangot adott. „Akik erről beszélnek, azoknak el kellene dönteniük, etnikai alapon vagy ideológiai alapon formálódó partot szeretnének. Mindkettő egyszerre nem megy” – nyilatkozta Rigó. Hozzátette, a szlovákiai magyaroknak volt már egy nemzeti, keresztény-konzervatív, a Fidesz iránt elkötelezett pártja, de szerinte ez nem jelentett megoldást. Arról is beszélt, ők elfogadják, hogy a Szövetség nem a Híd újraalakulása. „El kell tudni fogadni azt is, hogy a Szövetség nem MKP 2” – közölte azzal, hogy ez valószínűleg egyeseknek nehéz, de ennek ellenére a közös munka fontosságát hangsúlyozta. Rigó szerint ők a kérdéses probléma tárgyalásos úton való rendezésére törekednek. A platformok felszámolását alapvetően elutasítják, ellenkező esetben a „szövetség alapjait rombolnák szét”. A Híd-platform másik ismert tagja, Agócs Attila, Fülek polgármestere ezzel kapcsolatban a közösségi oldalán azt írta, a platformok nélküli Szövetség „világvége” lenne. „A kommunikáció szintjén megint sikerült gyengíteni a törékeny egységet” – tette hozzá.

Az Összefogás szerint

Az ügyben kerestük az Összefogás-platformot is, a formáció vezetője, Orosz Örs elmondta, szerintük a pártnak nem saját magával kellene foglalkoznia, hiszen a világjárvány miatt válsághelyzetben van az ország, a vállalkozások tönkrementek. Szerintük a választókat nem érdeklik a platformok, a járási konferenciák és a kerületi tanácsok, ők megoldásokat szeretnének látni, nem parttalan belső vitákat. „Ezekből mi sem kérünk” – tette hozzá. Arra emlékeztetett, a közös párt meglapítása előtt az MKP feltétele volt a bonyolult struktúra, helyi szervekkel, járási konferenciákkal, grémiumokkal, kerületi tanácsokkal és a platformmal, amellyel saját identitását megőrizheti. „Ha már sok kompromisszum árán létrejött a párt, akkor hagyjuk dolgozni” – jelentette ki. A platformok megszüntetését ugyancsak elutasítják. „Ezzel a kérdéssel nem foglalkozunk” – tette hozzá.

A Híd és az Összefogás platformjának vezetője is hangsúlyozta, a platformrendszert a Szövetség alapszabályában rögzítették, ezt csak mindhárom szereplő beleegyezésével lehet módosítani.

Az elnök nem platformozna

A Szövetség elnöke, Forró Krisztián, aki korábban még az önálló MKP vezetője volt, azonban másként gondolkodik a platformok felszámolásáról. „Működés szempontjából biztosan hatékonyabb lenne a platformok nélküli párt” – nyilatkozta lapunknak. Forró hozzátette, a Szövetség elnökségi ülésén valószínűleg fel fog merülni az MKP-platform elnökének véleménye. „Lehet, hogy most még korai lenne meghozni a döntést a platformok nélküli működéssel kapcsolatban, de igen, el tudok képzelni egy platformok nélküli Szövetséget, és üdvözölném is” – véli a párt elnöke.