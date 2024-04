Az emberek kiakadtak a „kreatív illetékektől” a szakrendelőkben: nézzék meg, mi mindenért kell fizetni!

A kassai Anna asszonynak is megvannak a tapasztalatai. „Meglepett, hogy a preventív vizsgálat után a nőgyógyászom 3 eurót számolt fel, még nyugtát sem adott. A megelőző szűrővizsgálatokat a biztosító fedezi” – mesélte Anna a felmérésben. Vlastának szintén van tapasztalata a díjakkal kapcsolatban, tőle a szakorvos 5 eurót számolt fel a vizsgálatért. „Az orvos azt mondta, hogy ha akarom, nyugtát állít ki, de akkor hozzá a továbbiakban már ne járjak. Így hát kifizettem, nincs értelme velük vitatkozni” – vallotta be.

„A rimaszombati reumatológiai klinikán 15 eurós adminisztrációs díjat fizettem. Csontritkulással kezelnek. De ki merészkedné ezt kritizálni, a betegek örülnek, hogy egyáltalán fogadják őket az orvosok” – mondja Jana, aki két éve a páciensük, és csak most vezettek be ilyen díjat. Jana és a többi interjúalany is névtelenséget kért. Attól tartanak, hogy az orvos legközelebb nem fogadná őket, és nagyon nehéz új szakorvost találni.

Pénzhiány van a járóbeteg-ellátásban

Mindeközben tavaly hasonló díjakat vezettek be a járóbeteg-szakrendelők, amikor nem tudták kifizetni a magas közüzemi számlákat, és pénzt kértek az emberektől „a működési költségek ellensúlyozására”.

Az egészségügyi minisztérium azonban foglalkozik a helyzettel. Zuzana Dolinková intenzíven tárgyalni akar Ladislav Kamenickývel (Smer), a pénzügyminisztérium vezetőjével.