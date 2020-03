A Szlovákiában elsőként diagnosztizált koronavírus-fertőzöttet is hazaengedték

Elhagyhatta a kórházat az az 52 éves férfi is, akinél először mutatták ki a koronavírus-fertőzést Szlovákiában.

Pozsony | Elhagyhatta a kórházat az az 52 éves férfi is, akinél először mutatták ki a koronavírus-fertőzést Szlovákiában.

Az 52 éves férfinél március 6-án diagnosztizálták a vírust, majd a rá következő napon, március 7-én a feleségénél és fiánál is beigazolódott a betegség. Amint az kiderült, a fiú Velencében járt.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, az úgynevezett „nulladik fertőzött” és édesanya is elhagyhatta a Pozsonyi Egyetemi Kórházat.

A Markíza online portálja most arról számolt be, hogy hétfőn a Szlovákiában elsőként diagnosztizált, 52 éves koronavírus-fertőzött is elhagyta a kórházat. Gyógyulásukat mindhárman 14 napos házi karanténban folytatják.

A férfi állapota korábban kritikus volt, ezért az intenzív osztályon kezelték.