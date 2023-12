Az ellenzék fellép Ficóék intézkedései ellen, a Szövetséget is várják a tüntetésekre

Ellenzéki viszály

A tüntetésen azonban nem volt jelen a teljes ellenzék, mivel az Igor Matovič vezette Szlovákia mozgalmat (korábban OĽaNO) nem hívták meg a szervezők. Matovič ezt a közösségi oldalán is jelezte, ahol kritizálta a többi ellenzéki pártot, amiért nem álltak ki együtt a célért. A mozgalom vezetője szerint az SaS volt az, aki ellenezte a társulást. A Szlovákia mozgalom ezért a parlament előtt szervezett önálló tüntetést, ahol a Szlovákia, a Keresztény Unió, a Za ľudí, és a Nova képviselői szólaltak fel, de a parlamenten kívüli Demokraták is megjelentek, ahogy a KDH is. Matovičék ezentúl minden munkanapon tüntetést szerveznek a parlament előtt.