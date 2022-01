Az elkövetkező hetekben is folytatódik a drágulás a szlovákiai benzinkutakon

A Szlovákia számára is mérvadó, északi-tengeri Brent típusú kőolaj hordónkénti (159 liter) ára hétfőn 91 dollár fölé ugrott, vagyis csak az elmúlt egy hónapban 17 százalékkal nőtt. Az energiapiaci szakértők szerint nem csupán a kereslet jelentős növekedése, de az ukrán–orosz konfliktus miatt is további emelkedésre számíthat a piac, a Goldman Sachs befektetési bank előrejelzései szerint pedig akár 100 dollár fölé is emelkedhet a hordónkénti ár.

Orosz–ukrán konfliktus

A Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) február 2-ai találkozóján vélhetően a fent jelzettekről, és a további lehetséges megoldásokról is szó lesz. „Az elkövetkező hetekben az orosz–ukrán konfliktus gyakorolja majd a legnagyobb nyomást a kőolajárakra, nem mindegy azonban az sem, milyen irányt vesz a koronavírus-járvány újabb hulláma” – állítja Jana Glasová, a 365.bank elemzője. Szerinte az elkövetkező hetekben tovább nő a kőolaj iránti kereslet, ami felfelé hajtja az árakat.

Nincs megállás

A világpiaci árvágtát a Szlovákiában tankolók is megérzik, miközben az üzemanyag már most is méregdrága. A benzin.sk üzemanyagportál legfrissebb adatai szerint a 95-ös benzin literje az elmúlt napokban átlagosan 1,51 euróba került, míg a gázolajért 1,42 eurót kértek. A 95-ös benzin így már most is nagyjából 21, a gázolaj pedig 28 százalékkal drágább, mint tavaly ilyenkor. És ezzel még koránt sincs vége a drágulásnak. „Az aktuális piaci helyzet alapján az elkövetkező hetekben egész biztosan tovább drágul majd az üzemanyag a szlovákiai töltőállomásokon is” – állítja Jana Glasová. Hogy pontosan mennyivel, az azonban egyelőre megjósolhatatlan, hiszen minden a tőzsdei árak alakulásától függ, amit viszont az aktuális geopolitikai helyzet befolyásol. Hogy mennyiért tankolhatunk majd az elkövetkező hetekben és hónapokban, az így nagyban függ az orosz–ukrán konfliktus kimenetelétől is.

Így spórolhatunk

A 95-ös benzint és a gázolajat tankolóknak továbbra is megéri Magyarországon feltankolniuk az autójukat, ahol a kormány átmenetileg, egyelőre február 15-éig befagyasztotta ezek árát, 480 forintos árplafont szabva mindkét üzemanyagnak. A holtankoljak.hu üzemanyagportál adatai szerint a magyarországi töltőállomások jelenleg így ennyiért kínálják a 95-ös benzint és a gázolajat is, ami a jelenlegi árfolyamon számolva nagyjából 1,34 eurónak felel meg. Egy átlagos, 50 literes üzemanyagtartály esetében a 95-ös benzinen így nagyjából 8,5, a gázolajon pedig 4 eurót spórolhatunk, ha Magyarországon tankoljuk fel az autónkat. Nem árt azonban tudni, hogy az üzemanyagár-rögzítés nem vonatkozik a prémium üzemanyagokra és a 100-as oktánszámú benzinre sem. A magyarországi üzemanyagszakma számára egyébként egyre tragikusabb a jelenlegi helyzet, hiszen a gázolaj beszerzési ára már 480 forint felett van bruttóban. A holtankoljak.hu számításai szerint az átlagárakat tekintve a 95-ös benzinért már 509 forintot fizetnének a fogyasztók az árfixálás nélkül, a gázolaj átlagára pedig 525 forint lenne. (mi, TASR)