Az egyházak képviselői panaszkodtak, hogy az oltatlanok üzletbe mehetnek, de templomba nem

"Ismételten kérjük, hogy tegyék lehetővé a koronavírus ellen be nem oltott emberek részvételét az istentiszteleteken." - írták a levelükben.

"Úgy tűnik, hogy aki hangosabban kiabál, azt meghallják. Nem veszik figyelembe azokat, akik türelmesen és tisztelettel követelik a jogaikat. Míg ma már minden üzlet korlátozás nélkül látogatható, az istentiszteletek sokak számára továbbra is elérhetetlenek maradnak" - tették hozzá.

Heger erre azt válaszolta, hogy hamarosan változás lesz a templomba járással kapcsolatban is, ezért türelmet kér az egyházi képviselőktől. "Február 28-tól kezdődik az enyhítés első szakasza, amely magában foglalja az összes rezsim eltörlését, és csak az alapüzemmód marad érvényben. Ez a vallási szertartásokkal kapcsolatban is enyhítést jelent, így a templomokba a be nem oltottak is járhatnak majd" - mondta a TASR-nek Ľubica Janíková, a miniszterelnök szóvivője.