Antigénteszttel már nem tudjuk bizonyítani, hogy átestünk a koronavíruson!

A Markíza egy Nikola nevű személy esetét említette, aki szeptember végén kapta el a koronavírust. Saját költségén antigéntesztet csináltatott, ami pozitív eredményt mutatott. Ezután bejelentkezett PCR-tesztre, de az Eperjesi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) munkatársa értesítette, hogy erre már nem lesz szüksége, így lemondta az időpontját.

A televízió értesülései szerint még szeptemberben és októberben is az átesettségéről szóló orvosi igazolással közlekedett, azonban novembertől ezt már sehol sem fogadják el. Újra teszteltetnie kell magát a munkahelyén, és az OP-üzemmódban működő létesítményekbe sem mehet be, mivel november 18-tól a Covid-automatában, és a rendeletekben is változás történt.

Nézzük, mi változott a pozitív antigéntesztekkel kapcsolatban! Folytatás a galériában!

(br, tvnoviny.sk)