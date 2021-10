Az áfakulcs csökkentése segíthetne a vendéglátáson

A vendéglátásnak komoly gondot okoznak a Covid-automata szigorú szabályai is, miközben az állami támogatásokat látványosan lefaragták, egy részüket pedig meg is szüntették. - TASR-felvétel

„A vendéglátás a járvány által leginkább sújtott ágazatok közé tartozik, amely képtelen kiheverni az őt ért megpróbáltatásokat. A vállalkozások többsége még mindig veszteségesen üzemel, egyesek pedig továbbra sem nyitottak ki, mert csak így spórolhatnak a költségeiken” – állítja Tomáš Malatinský, a Munkaadók Országos Szövetségének (AZZZ) az elnöke, aki szerint újabb tömeges elbocsátások fenyegetnek a bajba jutott vállalkozások részéről. A szakmai szervezet szerint az ágazatnak gondot okoznak a Covid-automata szigorú szabályai is, miközben az állami támogatásokat látványosan lefaragták, egy részüket pedig meg is szüntették. Malatinský szerint a vállalkozásoknak sokat segíthetne a szolgáltatásaikra kiszabott áfakulcs lefaragása. A kormány ettől azért ódzkodik, mert nem szeretné, ha a jelenlegi helyzetben csökkennének az adóbevételei, Malatinský szerint azonban a külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy az áfakulcs csökkentésével még nőhetnek is az állam bevételei.

Míg a vendéglátóipari vállalkozások egy része újabb elbocsátásokat fontolgat, másoknak épp ellenkező problémái vannak. A járvány korábbi hullámai során tömegesen elbocsátott szakképzett alkalmazottak egy része elvesztette bizalmát az ágazatban, attól tartva, hogy a következő járványhullámok során újra munka nélkül maradhat, ha étteremben vállalna állást. „A vendéglátásnak emiatt egyre nagyobb gondot okoz az alkalmazottak hiánya. Akik maradtak, olyan kincsnek számítanak, amit bármi áron igyekszünk megtartani” – mondta el Viliam Pavlovský, a Szlovák Gasztronómiai Szövetség (ASG) elnöke, hozzátéve azonban azt is, hogy épp az alkalmazottak jelentik a legnagyobb költséget a vállalkozásoknak, amelyek így két malomkő közt őrlődnek. Malatinský szerint a vendéglátás jelenleg – a kisegítő személyzettel együtt – nagyjából 200 ezer embernek nyújt megélhetést, a kormánynak szerinte így erre az ágazatra ugyanolyan figyelmet kellene fordítania, mint a pozsonyi Volkswagenhez és a kassai U. S. Steelhez hasonló nagyvállalatokra. (mi, TASR)