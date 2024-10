Egy korszak vége: bezár a Fényes vendéglő

Ínyencségek az étteremben

Minden alkalommal hatalmas sikere volt a Fényesben a rendszeresen megszervezett magyar konyha hetének. Még a szocializmus éveiben kezdődött a hagyománya, hogy évente kétszer, tavasszal és ősszel egy-egy hétig magyar ételspecialitásokat lehetett enni, amelyeket magyarországi szakácsok készítettek. A ‘90-es évekig, amíg működött a peredi Döme Compó József zenekara, addig cigányzenével kísérték ezeket az alkalmakat.

„Amikor idekerültem a szüleim mellé, igyekeztem modernizálni a megszokott dolgokat. A győri Metro áruházban jó minőségű alapanyagokat, különféle, az ételekhez illő borokat lehetett kapni, így tudtuk színesíteni a kínálatot. A vendégek hétköznap kisebb számban érkeztek, de hétvégén alig győztük kiszolgálni őket. Pénteken hat óra előtt öt perccel üres volt a terem, a pincér megjegyezte, ez a vihar előtti csend, és igaza lett, hat után minden asztal foglalt volt, versenyezni kellett a szabad helyekért, nemcsak a helyiek jöttek, hanem a környékről is érkeztek vendégek. Idővel egyre több étterem nyílt, bármikor lehetett magyaros ételeket enni, így ez is elmúlt. A diszkóknak az vetett véget, hogy egy másik szórakozóhely és bár nyílt meg a faluban, a fiatalok átszoktak az új helyekre, a Fényes megmaradt amolyan beülős találkozóhelynek. Biliárdasztalt, csocsót, dartstáblát és zenegépet vásároltunk, ezek újra lendületet adtak a helynek, sokan szerettek ide járni”

– mesélte.

Fontos találkozások

Takács Hajnalka mosolyogva idézi fel a nagy beszélgetéseket a vendégek között, az olyan izgalmas témák folyamatosan napirenden voltak, mint a politika, a sport, a foci.

„Az internetes korszak előtt bármilyen szakembert, mestert, segédmunkást itt lehetett találni, legyen az ház körüli munka, építkezés, autószerelés vagy kertészkedés. Munka után be mertek jönni az emberek, egész munkahelyi közösségek jártak ide. Sokszor éreztem úgy magam, mint egy pszichológus vagy inkább lelki szemetesláda. A legtöbben nem azért járnak kocsmába, hogy leigyák magukat, hanem mert magányosak, otthon nincs kivel megbeszélni a problémáikat, ilyenkor úgy éreztem, nem is voltak hiábavalók az óvónőképzőben eltöltött évek, még ha nem is gyerekekkel foglalkoztam, de embereket kellett meghallgatnom vagy csak kicsit beszélgetni velük. Időközben nagyon jó szelektív hallásom alakult ki, szintén fontos volt megtanulni, hogy két fülem van, az egyiken bejön az információ, a másikon ki kell engedni”

– mondta nevetve.

Új igények, új szokások

2004 tavaszán a Jednota szupermarketet alakított ki a régi vendéglő helyén, így már csak egy sarki kocsma lett a Fényesből, ekkortól lett Takács Hajnalka hivatalosan is a vezetője, de már előtte is részben átvette az ügyintézést a szüleitől. Mindig igyekezett reagálni az igényekre, egy ideig például nemdohányzó részt is működtetett a kocsmában, de szavai szerint az volt a legnagyobb gond, hogy az épületet nem tudta megvásárolni, így modernizálni sem. Az előtte kialakított teraszt két oldalról régi, elhanyagolt épület szegélyezi, a legnagyobb igyekezet ellenére sem lehetett ott kellemes, szép környezetet kialakítani. Elmondta, megfigyelhető volt, hogy az utóbbi években egyre kevesebben tértek be a kocsmába. Szerinte a fiataloknak nincs erre igényük, úgy építik a házakat, hogy legyen terasz, medence, udvar, ahol úgy lehet kikapcsolódni, hogy nem kell elmenni otthonról, meg lehet hívni a családot, barátokat.

„A Covid-19-járvány erre ráerősített, az emberek megtanulták, hogy otthon is meg lehet inni egy sört, ami ráadásul sokkal olcsóbb a boltokban, mint a kocsmában. Az idei forró nyár is sokat rontott a helyzeten, a kánikulában nem akartak kimozdulni az emberek, a búcsú és a falunap sem váltotta be a reményeket, ekkor már sejtettem, hogy meg kell hozni a döntést a végleges bezárásról. Először úgy gondoltam, hogy ezt a lépést év végén teszem meg, de az őszi, téli hónapokban csak még több lenne a kiadás, a bevétel viszont valószínűleg nem, így nem kifizetődő. Az állandó áremeléseket, az energiaárak emelkedését, az adóemelést már nem lehet követni”

– magyarázta. A koronavírus-járványt megelőző időszakban volt egy, a munka szempontjából kényelmes időszak, amikor két alkalmazottat foglalkoztatott, ő pedig a szabadságok idején állt be a kollégák közé. A lezárások után ő is rendszeresen dolgozott, de tavalytól érezte azt, hogy egyre kevésbé éri meg ezt a munkát végezni. Mint mondta, olykor nehézséget okozott alkalmazottat találni, betanítani őt, a kocsma hétvégén, ünnepnapokon is nyitva van, egyre kevesebben akartak ilyen helyen dolgozni.