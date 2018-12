Az adóhatóság tízmilliókért kötött titkos szerződéseket

A portál azt írja, az adóhatóság 2018-ban 7,5 millió euróért informatikai rendszereket vásárolt, mégpedig közbeszerzés nélkül. A 2013ban és 2014-ben kötött, 33 millió euróról szóló, ugyancsak titkosított szerződéseket már a közbeszerzési hivatal (ÚVO) is vizsgálja. A 2018as beszerzések esetén a hatóság azzal magyarázza a titkosítást, hogy a megvásárolt informatikai rendszerek az adózók érzékeny adatait kezelik, és ez indokolja a fokozott biztonsági intézkedéseket, illetve a közbeszerzés elmaradását is.

Az aktuality.sk szerint azonban a hatóság lépései indoklásakor egy olyan törvényre hivatkozik, amely az Európai Bíróság döntése értelmében kizárólag a katonai célú eszközök beszerzésére vonatkozik. Az adóhatóság pénteken nyilvánosságra hozott közleményében azonban tagadja, hogy csak katonai eszközök beszerzése esetén lehetne titkosítani a szerződéseket. Szerintük ugyanis több közintézmény is él ezzel az eszközzel, ha „az állam érdekeit kell védeni” – olvasható a közleményben. A portál kiemeli, hogy a 2018-as titkosított dokumentumok között 4 millió euróról szóló szerződést egy bizonyos Allexis nevű céggel kötöttek meg. A 2013-as és 2014-es, a közbeszerzési hivatal által már vizsgálat alá vont megállapodások közül pedig 18 millió euróról szólnak azok a szerződések, amelyeket ugyanezzel a céggel kötöttek meg. Az Allexis vállalat Michal Suchobához kötődik, aki pedig az adóhatóság azóta már leváltott vezetőjének, František Imreczének a jó barátja. Ezt korábban maga Suchoba ismerte el, aki egyébként már régóta Imrecze golfpartnere is egyben.

A közbeszerzési hivatal a 2013-as és 2014-es szerződések esetében, a folyamatban lévő ügyre hivatkozva, nem adott felvilágosítást. A 2018-as szerződéseket azonban még nem is vizsgálja az ÚVO. Az aktuality.sk szerint a kérdéses megállapodásokról az azonban már most is tudható, hogy az adóhatóság egy közös határozattal titkosította azokat, nem pedig szerződésenként. Ezt a régebbi szerződések esetében egyébként a közbeszerzési hivatal is kifogásolta. A portál az ügyben az adóhatóságot is megkérdezte. A hatóság érdemben azonban nem válaszolt a kérdéseire, egyebek mellett arra sem, hogy az intézmény új vezetője, Lenka Wittenbergerová ismeri-e a kérdéses szerződéseket, vagy hogy tervezi-e azok intézményen belüli ellenőrzését.

Imrecze 2012 óta töltötte be az Adó- és Pénzügyőrség, vagyis az adóhatóság vezetőjének tisztségét. Idén szeptemberben azonban távoznia kellett, miután az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF 300 millió eurós vámcsalás miatt ugyanekkora összegű büntetést javasol Szlovákiára.