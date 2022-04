Ott voltunk az új BMW hetes sorozatának európai bemutatóján (Képgaléria)

Kisebb csodával határos, hogy a BMW szlovákiai képviseletének sikerült engedélyt kapnia az új hetes európai bemutatójára. A rendezvény mától tíz napig tart, naponta három-négy csoportban felváltva mutatják meg az autót a szakújságíróknak, márkakereskedőknek és klienseiknek. Több mint kétszáz vendéget várnak a világ 35 országából, s nem csoda, hogy a szlovákiai újságírók szűk csoportja volt az első meghívottak között.

A bemutató mint mondtam ugyan visszafogott volt, ám rendkívül érdekes koncepcióra alapozták, négy újdonság fokozatos bemutatása, körülbelül fél óra leforgása alatt. A bejártnál állt az az iX speciális kivitelezése, amelynek bemutatóján személyesen is ott voltunk Szlovéniában, s amelyről itt olvashatnak részletesebben.

A Jeff Koons által tervezett M850i xDrive Gran Coupé - A szerző felvétele

Ezt követte az első nagy meglepetés. Tény, hogy a Jeff Koons által tervezett M850i xDrive Gran Coupéről is már írtam, élőben a világon is nagyon kevés ember láthatta. A járgányból ugyanis csak 99 darabot gyártottak le, így már mindegyik régen elkelt. Ráadásul a Pozsonyba szállított példánynak is már megvan a tulajdonosa, így a járgányba tilos volt beülni. Az autó nemcsak kívülről más, a benti színvilág is Jeff Koons munkásságának eredménye.

A teljesen átdolgozott X7 - A szerző felvétele

A járgánynál nem idéztünk sokat, azonnal a következő terembe vezényeltek minket, ahol már a felújított új, X7-es várt ránk. A teljesen átdolgozott orr részen látni az osztott fényszórókat, amelyek ezen a modellen jelentek meg elsőként. A vízszintesen elnyúlt LED-es fényforrások a helyzetjelzőknek, a nappali menetfényeknek és az irányjelzőknek adnak otthont. Alattuk vannak elhelyezve a LED-technológiás egységek, amelyek a tompított és a távolsági fényszórók szerepét töltik be, sötétített búrájukkal az elülső lökhárítóba illeszkednek, így valóban egyedi, a BMW modelljeinél eddig nem látott külsőt varázsolnak az autónak. Ami az erőforrásokat illeti, elérhető lesz a xDrive40i, tehát soros hathengeres benzinmotor 280 kW/380 LE teljesítménnyel és 540 Nm-es forgatónyomatékkal. Második a sorban az M60i xDrive , 4,4 literes V8-as benzinmotor, 390 kW/530 LE teljesítménnyel és 750 Nm-es forgatónyomatékkal. A kínálat csúcsát képezi majd egy hathengeres dízelmotor is, amely 259 kW/352 LE teljesítménnyel, és 720 Nm-es forgatónyomatékkal rendelkezik. A három motor legfontosabb közös eleme az automataváltóba integrált újgenerációs mild-hibrid technológia: a mérnökök a főtengelyhez épített, 48 Volt kapacitású indítógenerátor elektromos rásegítésével 9 kW/12 lóerő többletteljesítményt és plusz 200 Nm forgatónyomatékot állítottak elő.

Az autóval belátható időn belül közelebbről is megismerkedhetünk, végezetül még annyit elárulok, hogy ez az első BMW, amely már már gyárilag is rendelhető akár 23 colos óriási könnyűfém keréktárcsákkal.

Végezetül pedig jött az őfelsége, a vadonatúj hetes sorozat. A járgány megjelenése lélegzetelállító. Valóban óriási, minden téren luxusbenyomást kelt. Például a hátsó ülések kartámlájára speciális érintőképernyő van, mellyel az utasok az alapfunkciókat vezérelhetik, vagy szükség esetén aktiválhatják a tetőbe integrált képernyőt, amely gombnyomásra az utasok elé tolódik. Értelemszerűen ilyenkor automatikusan felhúzódnak a napellenzők is, hogy a filmnézés valóban zavartalan legyen. Nem túlzás, hogy a 8K felbontású és 31,3” átmérőjű érintőképernyő, a Bowers & Wilkins surround audiorendszer (az opcionális extrafelszereltség részeként akár ülésekbe épített kiegészítő funkciókkal), valamint a hátsó ajtókba épített, 5,5” képernyő-átmérőjű BMW Touch Command táblagépek az új BMW 7-es sorozat hátsó üléssorát kerekeken guruló privát moziteremmé varázsolják.

A márka képviselői nem győzték hangsúlyozni, hogy az új hetes sorozat ajtaja gombnyomásra nemcsak teljesen kinyílik, hanem önállóan képes becsukódni is úgy, ahogy azt a konszernhez tartozó Rolls-Royce modellekből megszokhattuk. Egyébként épp az automatizált ajtónyitás miatt kerültek a járgány oldalára is parkolószenzorok.

Európában az új BMW 7-es sorozatot eleinte kizárólag a tisztán elektromos meghajtású BMW i7 xDrive60 modell képviseli (kombinált energiafogyasztás (WLTP): 18,4–19,6 kWh/100 km; kombinált károsanyag-kibocsátás (WLTP): 0 gramm/km). A BMW i7 xDrive60 modell meghajtásáról két elektromos motor gondoskodik 400 kW/544 lóerő maximális rendszerteljesítménnyel és egy sor olyan technológiai innovációval, amelyeknek köszönhetően a modell a nagyfeszültségű akkumulátor egyetlen feltöltésével a valós körülmények közötti legdinamikusabb járműhasználat eredményeit vizsgáló, globális szabvány szerint működő tesztciklus (WLTP) mérései szerint 590–625 kilométer megtételére képes, tisztán elektromos meghajtással.

Az Egyesült Államokban, Kínában és más kijelölt értékesítési régiókban az új BMW 7-es sorozat piaci bevezetését két, benzinmotorral és 48 Volt kapacitású indítógenerátorral dolgozó mild-hibrid technológiával szerelt modell színesíti. A zászlóshajó szerepét ezeken a piacokon a BMW 760i xDrive modell (átlagos üzemanyag-fogyasztás (WLTP): 11,2 liter/100 km; kombinált károsanyag-kibocsátás (WLTP): 255 gramm/km) tölti be 400 kW/544 lóerő maximális teljesítményre képes V8-as erőforrásával. Európában 2023 tavaszán csatlakozik a portfólióhoz az új BMW 740d xDrive modell (átlagos üzemanyagfogyasztás (WLTP): 5,9–6,9 liter/100 km; kombinált károsanyag-kibocsátás (WLTP): 157–182 gramm/km), motorházteteje alatt egy 220 kW/300 lóerő maximális teljesítményre képes, soros hathengeres dízelmotorral.

A pozsonyi bemutatón készült felvételeket itt nézhetik meg: