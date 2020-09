Ott voltunk a Rolls-Royce Ghost európai bemutatóján

Az ember azt hinné, fölényesek lesznek a Rolls-Royce képviselői, lekezelően fognak viselkedni, de nem. Kedvesek, kedélyesek, érdeklődéssel hallgatnak, kérdezősködnek, s beszélnek arról, amit elárulhatnak, mert hát ebben a világban nagyon sok dolog titoknak számít. Titok az autó ára, az eladási mutatók, a jövőbeli tervek. Nincs ok pánikra, nincs miért sietni, a Rolls-Royce kliensei nem fognak eltűnni. A koronaválság alatt is az egyetlen komplikáció a márka számára az volt, hogy egy hónapra be kellett zárni a goodwoodi gyárat. Megrendelései nem csökkentek, épp ellenkezőleg, még nőttek is, elvégre az első négykerék-meghajtású Rolls, a Cullinan hatalmas siker, nem győzik gyártani.

Baráti hangulatban

Már néhány éve ismerem a prágai Rolls-Royce tulajdonosait, a Kadlec házaspárt, de ugyanúgy a márka kommunikációs igazgatóját, Frank Tiemannt is. Ezalatt az idő alatt mondhatom baráti viszony alakult ki közöttünk, s órákat képesek vagyunk egy asztalnál elüldögélni és elbeszélgetni. Az autókról, utazásról, vagy épp a családunkról. A Ghost bemutatójára három másik kollégámmal utaztam, Szlovákiából csak mi négyen kaptunk meghívót a rendezvényre – ketten közülünk most voltak először egy Rolls-Royce akción, számukra minden új volt. Nem akarták elhinni, amikor a bemutató helyszínéül szolgáló galéria elé beparkolt két Phantom és a Kadlec házaspár, Eva és Karel szóltak, hogy szívesen meghívnának minket ebédre. Ott hagytak csapot papot, beültek velünk a Phantomokba, s elsuhantunk a Four Seasons szálloda éttermébe, melynek elrejtett zugában már ott várt a megterített asztal. Előre is elnézésüket kérték, amiért csak két órát maradhatnak, aztán ugyanis a galériában fogadják az első klienseket. „Normálisak? Most tényleg miattunk hagyták ott az akciót?” – kérdezte a kollégám suttogva az autóba. Igen, feleletem. Én már nem csodálkozom, mert tudom, hogy ők ilyenek. Hogy az újságírókkal való kommunikációt ugyanolyan fontosnak tartják, mit a kliensekkel való beszélgetést.



A prágai márkakereskedésbe, ahogy később Eva meséli, bárki betérhet, és szívesen elbeszélgetnek vele, megmutatják neki a kiállított autókat. Lehet az egy kisgyerek vagy akár egy apuka, aki csak azért akarja megnézni az autót, mert olvasott egy érdekes tesztet róla. „Miért is ne? Mi mindenkit szívesen látunk, ugyanis soha nem lehet tudni, ki fog később, lehet csak évek múltán visszatérni azzal a szándékkal, hogy megvegyen egy autót” – mondta Eva. A kliensek köre pedig fokozatosan gyarapodik. Mivel a környékünkön Prágában van a legközelebbi márkakereskedés, nem csoda, hogy a szomszédos országokban élő potenciális klienseket is próbálják megszólítani. Ami meglepő, hogy Csehország után a szlovákiai piac a márkakereskedés számára a második legfontosabb – bár ezt, ismét a titoktartás miatt nem tudták számokkal alátámasztani. Amit viszont elárultak, hogy a szlovákiai klienseket sokkal inkább kedvelik, ugyanis nyitottabbak az újdonságok, a merész megoldások iránt. A csehek nagyon visszafogottak, nem akarnak túlzottan költekezni, a szlovákok viszont hajlandóak lényegesen több pénzt elkölteni egy autóra, ha cserébe igazi extrákat kapnak. Nem ez az első eset, hogy ezt hallottam, más márkák képviselői is állítják, hogy a szlovákiai vásárlók a gazdagabb és drágább felszereltségi szinteket, és a merészebb színkombinációkat részesítik előnyben, míg a csehek úgymond a minimalizmus hívei.

A bemutató helyszínéül egy kis prágai galéria szolgált. - Demecs Péter felvétele

Milyen extrák jöhetnek számításba?

Az autóba szerelt akváriumon át, egészen az egyedi színkombinációig és saját szín kikeveréséig bármi. Ez a márka ugyanis az individuális igényekről szól. Motorban vagy felszereltségben túl sokat nem válogathatnak, minden modellhez van egy motor, aztán vagy kell vagy nem. A hangsúlyt aztán a különböző részletekre helyezik. Eva szerint például egy kliensükkel jelenleg az általa megrendelt Cullinan belső kivitelezésén dolgoznak. A kliens ugyanis rózsaszín arannyal akarja kiegészíteni a középkonzolon található feketére lakozott részeit. A fejlesztők Goodwoodban készítettek egy mintát, de kétségeik voltak, ezért Eva személyesen is elrepült a fejlesztőközpontba, hogy megvitassák a részleteket. S bár a kliens teljesen az ő ízlésére bízta a végső döntést, Eva mégis elhozta magával a mintát, hogy személyesen is megmutassa, nem mutat teljesen száz százalékosan ez a kombináció. Nem véletlenül tart hónapokon át egy-egy ilyen autó konfigurációja.

A múlt héten bemutatott Ghostra pedig már több előrendelés is van, számos kliens már azelőtt kifizette az előleget, hogy az autót egyáltalán láthatta volna. Bizonyára egyikük sem lesz csalódott, mert a Ghost második generációja valóban csodálatos. Tény, hogy a vadonatúj szürke szín eleinte nem tetszett, de minél tovább néztem, annál inkább meggyőzött, s most már azt mondom, bizony ebben a kivitelezésben rendelném meg.

Az új Ghost

Első generációját 11 évvel ezelőtt mutatták be, s eleinte, kicsit gúnyolódva baby-rolls-nak hívták. A kárörvendőknek viszont nagyon gyorsan az arcukra fagyott a mosoly, ugyanis a Ghost igazi siker lett, s évek alatt a leggyakrabban vásárolt Rolls-Royce modellé vált. Ezért is akarták a lehető legjobb technikát felhasználni, hogy a második generáció ugyanúgy felkeltse a vásárlók figyelmét. A hivatalos tájékoztatás szerint az első generációból csak két dolgot őriztek meg az új modellben: a Spirit of Ecstasy szobrocskát, és az ajtóba integrált esernyőt.

Az új Phantom már nem a BMW hetes sorozatára épült, hanem ugyanarra a tisztán alumínium alapú platformra, mint a Cullinan vagy a Phantom. Ennek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni az autó súlyát, ám elérték azt is, hogy a tömeg 50:50 arányban legyen elosztva az autóban.



A dizájnt is teljesen átdolgozták, elölről a nagyobb Phantomra emlékeztet. A hűtőmaszk mintha jobban a karosszériába simulna, s háttérvilágítást is kapott. Újdonság, hogy az ajtókat már nemcsak becsukni, hanem kinyitni is lehet gombnyomással. Természetesen nem hiányzik a csillagos égboltot idéző tetőkárpit, ám amire a márka képviselői különösen büszkék, az az első utas előtti Ghost felirat, amely 850 apró LED-fényból álló kis csillaggal van kiegészítve.

A jövő technikája

A Ghostból természetesen olyan technológiák sem hiányoznak, amelyek most még luxuscikknek számítanak, de idővel lehet, hogy más modellekben is megjelennek. Ilyen a Planar elnevezésű rendszer, amely még kényelmesebbé teszi a vezetést. Ennek része a speciális légrugózás és egy kamerarendszer, amely az aktuális útminőséghez igazítja a futóművet. Mindehhez csatlakozik az automata sebességváltó, amely a navigációból származó adatok szerint értékeli ki az autó előtt levő utat, s eszerint is módosítja az egyes sebességfokozatok váltásának logikáját. A jobb manőverezéshez aztán hozzásegít a hátsókerék-kormányzás – a hátsó kerekek is képesek elfordulni. Az autóban utazók egészségére is ügyeltek, így az autó automatikusan átkapcsol belső légáramlásra, ha úgy érzékeli, kint túlzottan szennyezett a levegő.

Ja és még valami: Prágában már megmutatták a Ghost hosszabb változatát, a limuzin hivatalos bemutatója viszont csak szeptember végén lesz, így a járgányról készült fotókat egyelőre nem tudom közölni. Annyit viszont elárulok, hogy a hosszabb Ghost nekem sokkal jobban tetszett.