Nézze meg, milyen új autók érkeznek 2022 első félévében

Pozsony | 2022 nemcsak új utakról és új szabályokról, hanem értelemszerűen új autókról is szól. Az Új Szóban pedig idén is azon leszünk, hogy a lehető legtöbb új járgányt leteszteljük, s ha a járványhelyzet megengedi, a nemzetközi sajtóbemutatókra, kiállításokra és tesztelésekre is ellátogatunk. Az első félévben ezeknek a modelleknek a teszteléséről olvashatnak lapunk nyomtatott kiadásában és itt a honlapunkon.