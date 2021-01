Némelyik autó modellje szó szerint aranyat ér

Pozsony | Lehet, nem is tudják, milyen értéket tárolnak a gyerekszobában a kisautók között. Némelyik modell áráért nyugodtan vehetnének egy lakást is, sőt, nem kizárt, még igazi autóra is futna a megmaradt pénzből.