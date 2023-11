Milyen jövő vár a Daciára? Xavier Martinettel, a Dacia értékesítési, marketing és operatív alelnökével beszélgettünk!

Évről évre nagyobb népszerűségnek örvend a Dacia és ez most nem valamiféle reklámszlogen, hanem tény. Az utóbbi években a márka több modellváltozata is megfordult már a szerkesztőségi garázsunkban, és bár eleinte még aránylag sok volt a kivetnivaló, jelenleg már eljutottunk arra a szintre, ahol a Dacia nem a kompromisszumokról, hanem az ész érvekről szól – legyen szó a Sanderóról, a Dusterről vagy a hétszemélyes a Joggerről.

A dobogós modellek

Az eladási mutatók is igazolják, hogy a márka jól végzi a dolgát, s a piacon tán épp a Dacia dolgozik a legjobban az ár/érték aránnyal. Nem tolja túl a dolgokat, s csak azt kínálja, ami a klienseknek kell. „Nekünk nincs szükségünk 50 modellre. Négy modellt árulunk, ami egyben 4 sikertörténet jelent, és most csak a kiskereskedelmi értékesítésekről beszélek. A Spring az A-szegmensbe tartozó, teljesen elektromos autó, pódiumhelyezést ért el Európában. A Sandero a B-szegmensbe tartozik, s Európában 2017-től vezeti az eladási listákat. A Duster, ami mondjuk B+, vagy a B és a C szegmens közé sorolandó SUV, 2019-től a leggyakrabban vásárol SUV Európában, jelenleg pedig a második helyen van. Aztán itt van a Jogger. Ha megnézzük a C-szegmenst az SUV modellek nélkül, akkor a Jogger Európában ugyancsak az eladási listák élén áll. Tehát látják, négy autó, négy dobogós hely, s abból kettő elsőbbség. Ugyanezt a sikert akarjuk elérni a Bigsterrel (a Dusternél is nagyobb SUV – a szerk. megj.)” – mondta Xavier Martinet.

És mi a siker titka? Az alelnök szerint a pontos időzítés: „hogy ne érkezzünk túl korán, de ne is legyünk az utolsók közt.” Ezért is tartja fontosnak az új generációs Duster bemutatásának időzítését 2024 elején. Megtudtuk azt is, hogy az új Dusterben elérhető lesz az LPG-meghajtás, amely kompatibilis lesz az Euro 7 normával, de hibrid meghajtással is elérhető lesz. Dízellel viszont Dustert már nem vesznek, s jóllehet a márkánál ez lesz a dízelek vége.