Milyen a Mitsubishi népautója, a Space Star? Kipróbáltuk!

Ha még soha nem hallottak erről az autóról, az meglehet azért van, mert hetekbe telik, míg eggyel összefutnak a szlovákiai utakon. A másik ok pedig az lehet, hogy ha látják is az autót és rajta a három gyémántot, nem jut eszükbe, hogy ez Mitsubishi. A japán márkától nem ilyen járgányokhoz vagyunk szokva. Pedig a Mitsubishi ilyet is tud, ilyet is árul. Space Star néven, más piacokon viszont Mirage-ként ismerik.

A Space Star aktuális változatát 2012-ben mutatták be, majd hosszú hat évet kellett várni, míg megjelent a szlovákiai piacon. Kicsit olyan érzésem volt, hogy maga a márka sem vette túl komolyan a forgalmazását, ezért nem is verték nagy dobra, hogy Space Star is létezik a világon. A szlovákiai márkakereskedések mintha parancsba kapták volna, hogy árulják. Mi a modell ráncfelvarráson átesett változatát próbáltuk ki. Tudom, akadnak olyanok, akik bottal se piszkálnák, de szerintem mindenképp megér egy misét.

Melyek az előnyei?

Elsősorban az, hogy nagyon olcsó, hiszen az alapára 8990 euró. S tény, hogy ezért a pénzért nem kapnak túl sokat, de legalább az megnyugtató lehet, hogy nem is fognak érte sokat kifizetni.

A modell másik nagy előnye, hogy szívómotorral rendelkezik, konstrukciója nagyon egyszerű, ennek köszönhetően megbízható is, hiszen alig van benne alkatrész, ami elromolhat; az erőforrásnak részecskeszűrőre (GPF) sincs szüksége.

A következő, ugyancsak jelentős plusz, hogy az adott szegmensen belül az egyetlen autó, amelynek automata sebességváltója van – a releváns konkurencia manuális vagy robotizált váltóval árulja modelljeit, automatával egyik sem. Ráadásul jelen esetben az automata váltóval ellátott modell is megfizethető, 11 990 euróba kerül. Ennek köszönhetően tényleg ez a legolcsóbb fokozatmentes CVT-váltó a piacon.

Mindez nagy előny, ha az ember tudja, milyen autót akar, s ha a Space Start városi furikázáson kívül másra nem igazán fogja használni.

Hogy néz ki?

Szerintem különösen tetszetős a dizájnja, határozottan a szebb városi kisautók közé sorolnám, ráadásul mindenkinek, akivel a héten találkoztam, tetszett – s erre sincs mindig példa. Ami a külsőt illeti, a legjelentősebb változás az, hogy a Space Star elülső maszkja is megkapta a konszernből ismert „dynamic shield” elnevezésű formát, s ennek köszönhetően sokkal attraktívabb lett az amúgy egyszerű formákkal rendelkező autó.

A tesztelt modellt még az extra Sport-csomag is ékesítette, ezáltal az autó textilszőnyegekkel, egy kis hamis-karbonnal, kipufogócső-díszítéssel és sportos ajtóperemmel lett kiegészítve. Ez a néhány apróság 890 euróba kerül.

Az utasteret a jelentősebb változás már elkerülte. Tény, hogy az autó belsejére is ráférne egy jelentősebb felújítás, én mégis híve vagyok ezeknek a klasszikus formáknak. Az egyes funkciók vezérlése intuitív, egyszerű, semmit sem kell hosszasan keresni, minden ott van, ahol lennie kell.

A Space Star utasterének nagy előnye a tágas tér. Bár első ránézésre nem úgy tűnik, de a tervezőknek sikerült úgy megoldaniuk az utasteret, hogy négy felnőtt is kényelmesen elfér benne. Persze nem ezzel fognak az Adriához utazni, de a városi furikázás kategóriában abszolút elegendő helyet biztosít az utasoknak.

Milyen vezetni?

A méreteinek köszönhetően ideális a városi forgalomba, parkolásnál. Ami engem eléggé zavart, hogy különösen a magasabb fordulatoknál meglehetősen hangos. Érdekes élmény esőben vezetni, a hátsó és elülső kerekektől fröcskölő vizet eléggé intenzíven hallani, ami arra utal, hogy a szigetelőanyagokra nem fordítottak túl sok pénzt.

Az Intense felszereltségi szintet csak a háromhengeres 1,2 MIVEC erőforrással és a már említett CVT váltóval lehet kombinálni. A 80 lóerő és a 106 Nm-es forgatónyomaték sem járul hozzá az ördöngös gyorsuláshoz, a Space Star a nyugodt, laza városi tempót szereti. Padlógáznál elkezd bőgni a motor, megugrik a fogyasztás, a várt gyorsulás viszont valahogy elmarad. A sztrádától pedig kifejezetten irtózik ez a kisautó, hiszen 130 km/óra környékén már olyan érzésem volt, hogy a Space Star az utolsókat rúgja. Másrészt a járgány rendkívül alacsony fogyasztással rendelkezik, egy hét alatt 6 liter alatti átlagot értem el 100 kilométeren. Ez az a pont, amikor azt mondom, kit érdekel, hogy nem annyira dinamikus, a lényeg, hogy nem kell minden másnap tankolni. Elvégre nem azért veszi meg az ember, hogy versenypályán száguldozzon vele.

Az olyan extrák sem hiányoznak belőle, mint a sebességtartó, az automata klíma, az ülésfűtés, a parkolókamera, a 7 colos képernyő, a médiarendszer pedig támogatja az Android Auto és az Apple CarPlay alkalmazásokat.

Mit gondolok róla?

Fura érzésekkel búcsúztam ettől az autótól. Kétség nem fér hozzá, hogy a szebb és kényelmesebb városi autók közé tartozik, ám ha valaki azt mondja nekem, hogy Mitsubishi, tényleg nem egy ilyen autót képzelek el. A japánok igazolták vele, hogy ők is tudnak népautókat gyártani. Ha városi autót akarnak venni, érdemes kipróbálni a Space Start is. Mivel jómagam rendszeresen teszek meg hosszabb távokat, s időről időre a retikülméretűnél nagyobb csomagtartóra is szükségem van, az én eseteben ilyen járgány nem jöhet számításba. Aki viszont az egyszerű megoldásokat és a tetszetős külsejű autókat kedveli, annak ez a Space Star is jó választás lehet.