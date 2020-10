Melyik BMW fogyasztása közelíti meg a gyári adatokat?

A BMW legkisebb négyajtós kupéját kaptam tesztelésre, amelynek meghajtásáról az első kerekek gondoskodnak. Kompakt formáján kívül a másik nagy előnye, hogy takarékos az üzemanyaggal. A BMW kínálatában így azok is megtalálják a nekik megfelelő járgányt, akik a teljesítmény helyett a formát részesítik előnyben.

Pozsony | A BMW legkisebb négyajtós kupéját kaptam tesztelésre, amelynek meghajtásáról az első kerekek gondoskodnak. Kompakt formáján kívül a másik nagy előnye, hogy takarékos az üzemanyaggal. A BMW kínálatában így azok is megtalálják a nekik megfelelő járgányt, akik a teljesítmény helyett a formát részesítik előnyben.

Idén már nem egy BMW-t teszteltem, szinte kivétel nélkül olyan modelleket, amelyek bizonyos szempontból egyedülállóak. Különös formák, 600 lőerős teljesítmény, elektromos meghajtás, a bajorországi márka egyszerűen igazolta, hogy az autók világában nem ismer lehetetlent. De mi van azokkal, akik a konzervativizmus hívei, milyen BMW-t vegyenek, ha nem feltétlenül az a legfőbb vágyuk, hogy mindenki megforduljon utánuk? Miért válogassanak egyáltalán a kettes sorozat modelljei közül? Hát talán pont azért, mert nagyon gyorsan ráakadnak a 220 Gran Coupéra, ami lehet, hogy pontosan az az autó, amit eddig kerestek.

A modellt csak tavaly mutatta be a márka, az eladásokat pedig idén márciusban indították el. Az újságírók körében aztán nagyon gyorsan elterjedt a hír, hogy aki tesztelés során nagyon sok kilométert akar megtenni, s nem akar túl sok pénzt üzemanyagra költeni, akkor próbálja lefoglalni a 220 Gran Coupét.

Takarékos

A kettes sorozat Gran Coupé kínálatában két dízelmotort találunk. Az alap a háromhengeres 116 lóerős erőforrás, a tesztelt modellben a kétliteres, négyhengeres motor volt. A teljesítmény eléri a 190 lóerőt, a forgatónyomaték pedig 400 Nm. Ez a motor csak elsőkerék-meghajtással és 8 gangos automata váltóval kombinálható. Aki 4x4-es, azaz xDrive meghajtást szeretne, annak a modell kétliteres benzinmotorját kell választania.

Ami persze mindenkinek feltűnik, s nem kell hozzá különösebb szakértőnek lenni, hogy ennek a járgánynak nagyon alacsony a fogyasztása. A gyártó szerint a kombinált fogyasztás el sem éri az öt litert száz kilométeren, s valóban ez az eset, amikor a gyári adatok megfelelnek a valóságnak. Míg városban 5,4 liter körül mozog a fogyasztás, városon kívül, visszafogott tempóban megközelítik a négy litert. Mindezt úgy, hogy az erőforrás kellő dinamikával rendelkezik, tehát ha kell, kihozza magából a maximumot. Elvégre a rendelkezésre álló teljesítménynek nem okozhat gondot megmozgatni egy 1,5 tonnás autót. A forgatónyomaték egyébként az 1750–2500 fordulatskálában elérhető. A kettes Gran Coupé volánja mögött viszont inkább a nyugodt tempót fogják előnyben részesíteni.

Nem sportkupé

Normál vezetésnél nem érezni, hogy a motorházban található erőforrás az elülső kerekeket hajtja, gyorsabb tempóban és élesebb kanyarokban viszont már felfigyeltem arra, hogy a súly elosztása ebben a járgányban nem teljesen ideális, a megterhelés jelentős része az autó elején van. Előfordulhat ezért, hogy ha túl gyorsan vesznek be egy kanyart, az autó elindul az orra után, s nem lesz hajlandó kanyarodni – persze inkább extrém helyzetekről van szó, amikor az autóból tesztelés során megpróbáltam kihozni a maximumot. Sajnos, ami a vezetési élményt illeti, a BMW szerintem ettől sokkal élvezetesebb autókat is gyárt. A 220 Gran Coupé inkább a hosszú utakat, az autópályákat részesíti előnyben.

Kupé formája miatt a járgány elsősorban az elülső üléseken utazó személyeknek ideális, tény, hogy hátul is elfér három ember, de túl tágas teret ne várjanak, az autó mégis csak 4526 mm hosszú. A csomagtér térfogata 430 liter, de mivel aránylag szűk nyílás van a rakodásra, valamivel nagyobb tárgyak elszállításával gondok lehetnek.

Kiknek való?

Tény, hogy ezt az autót nem száguldozásra találták ki, hanem inkább a nyugodt vezetésre. Aki ezzel hajlandó megbékélni, az elégedett lesz ezzel az autóval. Szerintem a konzervatívabb emberek körében lesz a legnépszerűbb, de racionális választás lehet azoknak is, akik BMW-t akarnak, de ugyanakkor nem szeretnének az életük végéig eladósodni. Alapban 29 750 euróba kerül, a legolcsóbb, háromhengeres dízelmotorral ellátott változat kezdőára pedig 33 850 euró. A tesztelt változat alapára közel 38 ezer euró, aztán az extra felszerelések után a járgány végleges ára eléri az 52 600 eurót, ami a BMW világában afféle standard, vagy inkább átlagon aluli érték. Persze az, hogy milyen extrákkal pakolják tele az autót, csak és kizárólag a vásárlón múlik.