Íme az álcázott Qashqai

Az elmúlt napokban a vadonatúj Nissan Qashqai álcázott változatát is megmutatták, a járgány jövő tavasszal fog bemutatkozni.

Pozsony | Az elmúlt napokban a vadonatúj Nissan Qashqai álcázott változatát is megmutatták, a járgány jövő tavasszal fog bemutatkozni.

A fotók alapján arra lehet következtetni, a Nissan a Qashqai harmadik generációja esetében biztosra megy, hiszen a sikeres dizájnelemek jelentős részén radikálisan nem változtattak, a modell új technológiai csomagot és persze takarékos erőforrásokat kapott.

Az új Qashqait az ugyancsak új CMF-C platformra építik, aminek köszönhetően jelentősen sikerül csökkenteni az autó súlyát. 50 százalékkal több extra szilárdságú acélt használtak a karosszériavázban, a lecsupaszított karosszéria az elődjéhez képest 60 százalékkal könnyebb és 41 százalékkal merevebb. Sikerült tovább csökkenteni a járgány tömegét a műanyag csomagtérfedővel, alumíniumajtókkal és az első sárvédőkkel.

A CMF-C platformnak köszönhetően új a felfüggesztés, az új Qashqainál elöl és hátul MacPherson rendszert használtak. Ebben az esetben a legnagyobb elérhető felni 19 colos lesz. A négykerék-meghajtású modellekbe már független felfüggesztést építenek be, az elérhető legnagyobb felni ebben az esetben 20 colos lesz.

Az 1,3 literes benzinmotor jelentős változásokon esett át, és 12V-os lágyhibrid technológiával is kiegészítették. A Qashqai esetében először jelenik meg az e-Power hajtás. A klasszikus hibridrendszereknél a kerekek meghajtásáról az elektromotor és belső égésű motor is gondoskodik, az e-Power esetében viszont a belső égésű motor csak generátorként szolgál, s a kerekek csak az elektromotorral vannak összekötve. A teljesen elektromos meghajtású modellekkel összehasonlítva ez a meghajtás abban különbözik, hogy nemcsak az elem, hanem a belső égésű motor is energiaforrásként szolgál.