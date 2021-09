Hyundai Tucson plug-in hybrid: már hálózatról is tölthető a vagány SUV

De miért is hangsúlyozom annyira az angyalszárnyakat? Elsősorban azért, mert ami a dizájnt illeti, szerintem ez az elmúlt időszak egyik legjobb húzása. Nem mindig sikerül sokkal karakteresebbé varázsolni egy modell utódját, a Hyundainak viszont a Tucson esetében ez tökéletesen sikerült. Az egész megoldás, bár egyszerűnek tűnhet, bonyolult technológiát rejt magában, nem véletlenül kellett emiatt átalakítani a hűtőmaszkot is. A féltükrös világítástechnológiának köszönhetően az úgynevezett parametrikus rejtett világítás kikapcsolt állapotban nem látható. A LED-es nappali világítás csak felkapcsoláskor jelenik meg, amint leállítjuk a motort, a fények beolvadnak a hűtőrácsokba. Egyébként ha a következő napokban az utcán sétálnak, figyeljék a szemből közlekedő gépkocsikat, s egy idő után az angyalszárnyaknak köszönhetően már messziről garantáltan észreveszik az új Tucson valamelyik változatát.

A meghajtás

De térjünk vissza arra, ami miatt a tesztelt modell egyedi, tehát a meghajtásra. A Hyundai a plug-in hybrid változat motorházába négyhengeres 1,6 literes benzines T-GDi erőforrást szerelt. Ennek teljesítménye 132,4 kW/180 LE, forgatónyomatéka pedig 265 Nm. A motor a 42 literes üzemanyagtartályból szivattyúzza a benzint, így nem kell attól tartani, hogy az út szélén maradnának, ha elfogy az áram. A belső égésű motornak egy 304 Nm forgatónyomatékkal rendelkező elektromotor segít, amelynek teljesítménye 66,9 kW (91 LE). Ez a két motor összességében 195 kW/265 LE összteljesítményt kínál 350 Nm-es forgatónyomatékkal. Mindennek köszönhetően a Tucsonból sem hiányzik az az elemi erő és intenzív gyorsulás, amit más plug-in hibridekből is ismerünk.

A gyári adatok szerint a 13,8 kWh kapacitású akkumulátornak köszönhetően teljes feltöltéssel 62 kilométert lehet megtenni tisztán elektromos meghajtásra, nekem körülbelül 52-56 kilométert sikerült, ami szintén nem rossz adat. A gyakorlatban ez már elég ahhoz, hogy egyetlen feltöltéssel eljussanak munkába és haza. Mint minden plug-in hybrid esetében, itt is fontos megjegyezni, hogy ezek a modellek elsősorban azok számára lehetnek érdekesek, akik otthon és a munkában is tudják tölteni az autót. Nem érdemes csak a gyorstöltő állomásokra hagyatkozni, mivel ezeken a töltés drága, nem mindig esik útba ilyen töltőállomás, és ráadásul nem is biztos, hogy szabad lesz. A legjobb, ha otthon tudják tölteni és éjjel, amikor az áram olcsóbb. Tény, hogy a töltés ilyenkor a leglassúbb, de alvás közben ez csak kevés embert zavar. Ráadásul ha felkelnek, rendelkezésre áll az elektromos meghajtás. Ami a töltés hosszát illeti, a 7,2 kW-os fedélzeti töltőről valamivel több mint két óra alatt feltöltik az akkumulátort, ami igencsak jó érték.

A fogyasztás

Nem mindenki használja ki mindig az elektromos meghajtás adta lehetőségeket, s inkább a kombinált, hibridmeghajtást használja, amikor az autó a benzinmotort is aktivizálja, ha szükség van rá. A benzinfogyasztás ilyen esetekben akár egy liter környékén is mozoghat, ami ugyancsak nagyon figyelemfelkeltő érték. Lemerült aksival a járgány fogyasztása 5,5–5,7 liter között mozgott száz kilométeren.

Ami a kényelmet illeti, nincs mire panaszkodnom. A tesztelt változat utastere rendkívül előkelő kivitelezésű volt, a fehér és a sötét színek kombinációja nagyon jól mutat. Én nem igazán vagyok a túl vastag és magas középkonzolok híve, mert ilyen esetben túl szűkös számomra a hely a volán mögött ülve, de hát ez is ízlés kérdése. Az autóban egyébként hiába keresnék a sebességváltó karját, az egyes fokozatokat már gombok helyettesítik, ami szintén olyan technológiai megoldásnak számít, amely még nem annyira elterjedt más márkáknál – nekem egyébként nagyon megfelelt.

Egyedi megoldások

Különösen tetszett, hogy az irányjelző bekapcsolásakor a digitális műszerfalon megjelenik a visszapillantó tükörben található kamera felvétele, amely pontosan arra a helyre fókuszál az autó mellett, illetve mögött, amelyet holttérnek hívunk. Ennek a megoldásnak köszönhetően az előzés vagy letérés minden eddiginél biztonságosabb. Persze éppúgy, mint tolatáskor, előzéskor és letéréskor sem szabad csak a kamerákra hagyatkozni.

A szűk helyekre való be- vagy kiparkolás sem okozhat gondot a Tucsonnal, a kulcson található gomboknak köszönhetően ugyanis az autót úgy is tudják irányítani, hogy nem ülnek benne. Tehát ha a parkolóhely túl szűk, elég, ha beállnak elé, kiszállnak, s az autó egy gombnyomással begurul a helyére. Ugyanúgy indulásnál elég a kulccsal elindítani az autót, és kigurulni vele a szűk parkolóról. A rendszer csak akkor működik, ha nincs lemerülve az autó akkuja, ezért is érdemes mindig tölteni a járgányt.

Meggyőző

A Tucson aktuális plug-in hybrid változata szerintem az egyik legjobb, amit az adott modell kínálatából megvehetnek. Az alternatív meghajtású járgányok iránti kereslet évről évre nagyobb, ezért meggyőződésem, hogy a Tucson ezen változata is népszerű lesz. Technológiákból és a vezetést elősegítő rendszerekből csak a legjobbat kapta, amit persze az árlista is tükröz. A tesztelt modell ára 41 090 euró volt. A plug-in hybrid változat alapára 35 090 euró. Ez viszont nem a Hyundai sajátossága, manapság minden alternatív meghajtású járgány a drágábbak közé tartozik. Abban viszont biztosak lehetnek, hogy a Tucsonnal a legkorszerűbb technológiai megoldásokkal felvértezett SUV-t kapják, amely mindennek köszönhetően évek múltán is megőrzi az értékét.