Hamarosan már nem lesz szükségünk arra, hogy nálunk legyen a jogosítvány

Csehországban is jövőre vezetik be azt az újdonságot, melynek értemében a jogosítványát az ember biztonságosan otthon hagyhatja. Elég, ha az okmány elektronikus változata a mobiltelefon alkalmazásában lesz letöltve.

A szlovák kormány már elfogadta a közúti közlekedésről és a személyazonosító igazolványról szóló törvény módosításának tervezetét, amely bevezeti a személyi és a jogosítvány digitális változatát. A belügyminisztérium szerint ezek a változások nem változtatják meg az okmányok kiadásának jelenlegi formáját. „Ahhoz, hogy a két igazolvány digitális változatát letölthessék a telefonjukra, először a kártyák fizikai változatát kell kiállítani” – közölte a belügyminisztérium, tehát az új okmányok kiállítását az eddig ismert klasszikus módszerrel kell kérvényezni.

A minisztérium szerint az okmányok digitális változatai a fizikai okmányok szó szerinti másolatai lesznek, így az érvényességükre is ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd. Ha például egy sofőrnek lefoglalják a jogosítványát, akkor annak a digitális változatát sem használhatja tovább. A gépjárművezetőket leállító rendőrök ezen digitális okmányok ellenőrzésére is fel lesznek készülve.

„A kezdeti szakaszban a javaslat szerint a digitális változatot csak a rendőröknek lehet bemutatni, elsősorban a rohamrendőrség, a közlekedésrendészet és a vasúti rendőrség járőrei által végzett ellenőrzések során” – magyarázta a minisztérium; így például a hivatali ügyintézésnél továbbra is szükség lesz a klasszikus személyire. Arra is érdemes gondolni, hogy külföldön nem biztos, hogy elfogadják a digitális okmányokat, ezért ha átlépik az országhatárt, jobb, ha a klasszikus, bankkártya formájú jogosítványt vagy személyit is magukkal viszik. A törvénymódosítást 2025. január 1-étől léphet hatályba.