Citroën Berlingo: mire jó a kombi, ha itt van ez az autó?

A Berlingo sok európai országban a francia márka legnépszerűbb autói közé tartozik, amin nem is csodálkozhatunk, hiszen az adott szegmensen belül az egyik legérdekesebb autóról van szó – s itt nemcsak a külsőre, hanem a praktikumra is gondolok. Tény, hogy tulajdonképpen egy személyszállításra átszabott haszongépjárműről van szó, szerintem mégis minden eddiginél közelebb áll a kihalóban lévő MPV-modellekhez. Ha ehhez hozzávesszük a modern dízelmotort, a hihetetlenül tágas utasteret és a megkapó külsőt, lassan körvonalazódik, miért is lehet sok család kedvence.

A motor és a fogyasztás

A tesztautóban másfél literes négyhengeres dízelmotor volt, 96 kW (130 LE) teljesítménnyel. A 300 Nm-es forgatónyomaték 1750 fordulaton elérhető, a motor hatgangos automata sebességváltóval volt felszerelve. Az erőforrás és a váltó összhangja nagyon jó. Bár én az automata váltók híve vagyok, s a Berlingót is próbáltam már nyolcgangos automatával, erre a manuálisra sem tudok egy rossz szót mondani. Az autó jól elnyeli az utak egyenetlenségeit, ráadásul a motor is nagyon jól hangszigetelt, így nagyobb sebességeknél sem jut az utastérbe zavaró hang.

Ami külön meglepett, az a hihetetlenül jó fogyasztás. A teszthét alatt városban, országúton és sztrádán is vezettem felváltva, az összesített átlagfogyasztás közel hétszáz kilométer megtétele után 5,3 liter volt, ami a gyári adatokban szereplő kombinált fogyasztás alsó határa – nem fordul elő olyan gyakran, hogy az autó fogyasztása a gyakorlatban megegyezzen a gyári adatokkal. Városon kívül ráadásul a 4,5 liter körüli fogyasztás sem számított szürreálisnak.

Nagy tér, de...

A hatalmas csomagtérnek köszönhetően végre nem okozott fejtörést, hogyan fogom elszállítani édesanyám kerekesszékét. A 983 literes csomagtérbe tényleg azt pakolnak, amit csak akarnak. Ráadásul, ha a második üléssor támláit is lehatják, több mint kétezer literes rakodótér áll rendelkezésre, ami egy öttagú család nyaralásától a hurcolkodáson át egészen a súlyos egészségkárosodással rendelkező személyek szállításáig mindenre elegendő lesz.

A sok praktikus megoldás mellett viszont van egy-két dolog, amire érdemes odafigyelni. Míg a hátsó üléssorokba az oldalra tolható ajtóknak köszönhetően kényelmes a be- és kiszállás, a csomagtér esetében gondolni kell arra, hogy elég hely maradjon az autó mögött. Néhány lépést hátra kell menni, míg kinyitják az óriási ajtót, ezért ha a Berlingójuk mögött egy másik autó állna, elképzelhető, hogy ráülnek a motorházára, vagy egyszerűen képtelenek lesznek kinyitni. Az ajtó sem éppen a legkönnyebb, ezt főként a csomagtér bezárásánál fogják észrevenni. Ráadásul az oldalsó tolóajtók kezeléséhez is nagyobb erő kell a vártnál. A kinyitás még egyszerű, ám az autóban ülve kényelmetlen helyzetből kell aránylag nagy erőt kifejteni ahhoz, hogy be tudjuk csukni. A hátsó ülések egyébként nem a legkényelmesebbek, a tágas tér ellenére is kissé kínszenvedés lehet hátul abszolválni egy többórás utat. Másrészt az ülések és a tér is akkor ideális, ha három gyerekülést kell rögzíteni az autóba, s jelen esetben ez a legfontosabb szempont.

A következő dolog, amire gondolni kellene, hogy bár a csomagtérben probléma nélkül elfér a kerekesszék vagy a járókeret, a mozgáskorlátozással küszködő személyeknek, különösen ha nem tudják magasabbra emelni a lábukat, komoly gondjuk lehet az autóba való beszállással, s az sem kizárt, hogy végképp nem tudnak majd belépni az autóba.

Összegezve

A Berlingo egyes változataival mindeddig több mint 2500 kilométert vezettem le, s bár nem én vagyok ennek a modellnek a célközönsége, azt határozottan kijelenthetem: a járgány igazolja, milyen hatalmas változáson estek át az utóbbi években a személyszállításra átszabott haszongépjárművek. A funkciók, a sofőrt segítő, biztonságot növelő rendszerek tekintetében olyan érzésük lehet, mintha személyautót vezetnének – a head-up kijelző, a sebességtartó vagy a parkolókamera már nem számít ritkaságnak ebben a szegmensben. Tágas és nagyon praktikus utasteret kínál, amit nemcsak a gyerekek, hanem a szülők is díjazni fognak.