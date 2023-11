Ausztriából kémkednek az oroszok Szlovákia után 

A tisztviselő szerint a kiutasítás egyébként nagyban visszavetette az orosz hírszerzői tevékenységet Szlovákiában. De arról is beszélt, a szlovák titkosszolgálat a munkája során nagymértékben a szövetséges országok által átadott információktól függ. Szlovákia ugyanis kisebb és kiszolgáltatottabb, mint Magyarország, vagy Ausztria. A hírlevél szerint ezért a szlovákiai nemzetbiztonsági szervek igyekeznek majd bizonyítani az uniós és NATO partnerek felé, hogy megbízható félnek számítanak. Mindezt függetlenül attól, hogy a politikai vezetés, a 4. Fico-kormány milyen álláspontot foglal el például az orosz diplomaták kiutasítása kapcsán. A Smer, de a szintén kormányzó SNS is a választási kampányban inkább Keml-barát megnyilatkozásokat tett, az Ukrajnának való fegyverszállítások leállítását is ígérték.

Panyi arra is emlékeztet, a Financial Times korábban arról írt, miután a prágai kormány is diplomáciai fedésben dolgozó orosz ügynököket utasított ki, a bécsi ENSZ intézményeknél akkreditált orosz diplomaták továbbra is szabadon mozoghatnak Csehország területén. Prága indítványozta, hogy az Oroszország elleni 12. szankciós csomag az uniós országokba akkreditált orosz diplomaták mozgásának korlátozását is tartalmazza.

(VSquare)