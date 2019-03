Április 1-jén is leadhatjuk adóbevallásunkat

A vállalkozók ugyan már csak elektronikus formában nyújthatják be az adóbevallást, a többiekre gondolva azonban a központi adó- és vámhivatal a jövedelemadó-bevallás végső határidejének a közeledtével idén is kibővíti az elfogadóhelyek listáját.

Az adóbevallásokat már január 1-jétől le lehetett adni a lakhely szerint illetékes adóhatóságnál, sokan azonban ezt az utolsó pillanatra hagyják. A határidő a törvény szerint március 31., idén ez a dátum azonban vasárnapra esik, a bevallást így még a következő munkanapon, hétfőn, április 1-jén is el lehet juttatni az adóhivatalba. A központi adó- és vámhivatal a vállalkozók elektronikus adózása miatt idén már nem számít olyan nagy rohamra a hivatalokban, mint korábban, ennek ellenére idén is kibővíti az elfogadóhelyek listáját. Az ország több mint 20 településén nem csupán az adóhivatalokban lehet majd benyújtani a bevallást. Van ahol a kultúrházban, másutt a helyi moziban vagy a könyvtárban várják az adózókat. Nagymegyeren március 29-én és április 1-jén például a városi művelődési központban lehet benyújtani a bevallást reggel kilenc és délután négy között. Zselízen a városi hivatalban március 13-án és 20-án délutánonként fogadják az adózókat. A városi hivatalban lehet majd benyújtani a bevallást azonban Tornalján (március 29-én) és Verebélyen (március 12. és 21.) is, Bodrogszerdahelyen (március 13. és 20.) és Ipolyszakálloson (március 21.) pedig a községházán. A részletes listát a központi adó- és vámhivatal honlapján (www.financnasprava.sk) tették közzé. „Szeretnénk felhívni az adózók figyelmét, hogy az időlegesen megnyitott helyeken csak a papíralapú adóbevallást lehet majd leadni, azok a vállalkozók például, akik az elektronikus kommunikációval kapcsolatos autorizációt szeretnék elintézni, erre csak az adóhivatalokban keríthetnek sort” – figyelmeztet Ivana Skokanová, a központi adó- és vámhivatal szóvivője. (mi, TASR)