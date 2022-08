Alkotmánytörvénnyel mentené a nyugdíjrendszert az SaS

Richard Sulík szerint a javasolt változtatások a kormányprogramban is szerepelnek, ezért reméli, hogy a teljes politikai paletta támogatni fogja a parlamentben. - TASR

Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter hétfőn bejelentette, a pártja képviselői alkotmánytörvény-javaslatot nyújtanak be a parlamentbe, melynek célja a fenntartható nyugdíjrendszer megteremtése. Úgy vélik, a jelenlegi rendszer az összeomlás szélén áll, s ha nem kerül sor a szükséges reformra, a nyugdíjasok koldusbotra jutnak Szlovákiában. A pártelnök hangsúlyozta, a koalíciós pártok a kormányprogramban vállalták, hogy meghozzák a szükséges lépéseket a nyugdíjrendszer terén, a tárgyalások és egyeztetések ellenére azonban nem történt előrelépés az ügyben. „Ez a változás nagyon fontos számunkra, s nem ez az egyetlen, további módosításokat is kezdeményezni fogunk a parlamentben” – jelentette ki Sulík. Peter Cmorej (SaS) parlamenti képviselő szerint a koalíciós partnerek ősszel, a szavazás során megmutathatják, hogy is képzelik el az ország jövőjét. Nem zárta ki a további tárgyalásokat, ha a kormány saját javaslattal rukkol elő, készen állnak visszavonni a bemutatott indítványukat. Sulík emlékeztetett, a tervek szerint már júniusban a képviselők elé kellett volna terjeszteni a javaslatot, Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter tervezete azonban jelentős kritikát kapott, s végül nem szavaztak róla. Cmorej a hétfői sajtótájékozón sem leplezte elégedetlenségét a tárcavezető által kidolgozott törvényjavaslattal kapcsolatban. Az SaS képviselői kiemelték, a törvénytervezetet már majdnem egy éve készítették el, méghozzá elismert szakértők segítségével, a kormány tétlensége miatt azonban nem várnak tovább, s képviselői javaslat formájában kezdeményezik az alkotmánytörvény jóváhagyását.

Kötelező 2. pillér

Cmorej elmondta, elsősorban a második pillért módosítanák, illetve azt szeretnék elérni, ha valaki új kiadásokat talál ki a nyugdíjrendszerben, akkor azt is közölje, miből fedezi az állam a pluszköltséget. A liberálisok szerint a fiataloknak automatikusan be kell lépniük a második pillérbe, továbbá garantálni szeretnék, hogy ha valakinek egyéb forrásból (például az első pillérből) jár a törvény által előírt minimum nyugdíj, akkor nem lesz köteles életfogytig tartó nyugdíjra költeni a megspórolt összeget.

Sulíkék szerint ideje helyrehozni a Smer-kormány által elfuserált nyugdíjakat – Robert Fico és társai a befektetők pénzét a hosszú ideje veszteséges kötvényalapokba helyezték át, az SaS politikusai szerint viszont az indexált pénzalapokba kellene átirányítani az emberek megtakarításait.

„A koalíció létezik, de mi már elhagytuk, hamarosan kilépünk a kormányból is. Ebben az esetben pedig nem vonatkoznak ránk a koalíciós szabályok” – mondta Sulík arra utalva, hogy a koalíció beleegyezése nélkül nyújtják be az alkotmánytörvény-javaslatot. Jelen helyzetben a kezdeményezés sikere lenne a meglepő, tekintve, hogy az SaS távozóban van a koalícióból, s az effajta javaslathoz legalább 90 szavazatra van szükség. A parlamenti matematikát Peter Pellegrini (Hlas) azonnal meg is lobogtatta – figyelmeztetett, a jelenlegi politikai helyzetben az OĽaNO vagy a Sme rodina támogatása nélkül egyetlen alkotmánytörvénynek sincs esélye. „Amíg az SaS meg nem győzi e két párt valamelyikét, addig hiába tart sajtótájékoztatókat az alkotmánytörvényekről. Ezért azt javaslom, hogy a megszűnő kormánykoalíció a folyamatos viták és kölcsönös vádaskodás helyett azonnal kezdjen tárgyalásokat az ellenzékkel az előrehozott választás időpontjáról. A mai válságban ez az egyetlen megoldás, amely valóban segíthet Szlovákiának” – tette hozzá Pellegrini.

Kompetenciaharc

Krajniak szinte azonnal reagált Sulík bejelentésére, a sajtótájékoztatón azt mondta, az ismertetett javaslat célja az, hogy őt és pártját is belerángassák az SaS és OĽaNO közötti politikai harcba. „Ez a pénzügyminiszter és a gazdasági miniszter közötti vita, amelyet így vagy úgy, de nekik kell megoldaniuk, mi semmilyen módon nem avatkozunk bele” – fűzte hozzá. A liberálisok vezetőjének felrótta, hogy hónapok óta bírálta Matovičot, amiért beleavatkozott az SaS hatáskörébe tartozó témákba, most viszont gazdasági miniszterként épp ezt teszi. Hozzátette, tavaly augusztusban benyújtotta az alkotmánytörvény-javaslatát, Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő azonban addig nem tűzte napirendre a pontot, amíg a koalíción belül nem született megállapodás.

Krajniak hangsúlyozta, két éve folyamatosan tárgyalnak a nyugdíjrendszer reformjáról, s ezt igazolja az is, hogy a második pillért érintő kérdéseket a tárcaközi egyeztetés keretén belül az SaS szakértőivel közösen vitatták meg néhány héttel ezelőtt. Kifogásolta azt is, hogy az egyik oldalon sürgetik, hogy a kiadásokat csak biztosított fedezettel lehessen növelni, közben pedig kötelezővé tennék a második pillért, ami a választott alternatívától függően 2030-ig 824 millió vagy 1,455 milliárd euró költséget jelentene, azt azonban nem árulták el a törvényhozók, honnan teremtik elő az anyagi forrást.