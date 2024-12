Az idősek egy csoportja hónapokig várhat a nekik járó juttatásra – megkezdődött a 13. nyugdíj kifizetése

Igazságos rendszer

Tomáš igazságosnak nevezte a kormány által felállított rendszert, amely értelmében mindenkinek egységes, fix összeg kerül kifizetésre. Elmondása szerint, ha a nyugdíjakból számolták volna ki a juttatás nagyságát, akkor azok, akiknek több a bevétele, ezúttal is nagyobb összeget kaptak volna.

A diszkrimináció megszüntetése kapcsán a munkaügyi miniszter arra is kitért, hogy tervei között szerepel a szlovák nyugdíjrendszer egyik fájó hibájának kiküszöbölése. Erik Tomaš jelezte, fiókjában már ott pihen a tervezet, amely értelmében a jövőben nem rövidítenék meg a gyermekes anyákat. Ha a politikai partnerek is áldásukat adják a módosításra, akkor az állam az anyasági szabadság idején is úgy tekintene a nőkre, mintha dolgoznának. Tomáš elmondása szerint a szemléletváltás visszamenőleg is megoldhatná a problémát.