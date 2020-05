Akár már a jövő héten is kezdetét veheti az intelligens karantén

A koronavírus elleni védekezésben a modern technológiai eszközök is segíthetnek. A fotón látható alkalmazást még a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ (NCZI) hozta létre azzal a szándékkal, hogy segítsen lassítani a vírus terjedését. A kormány most egy következő applikáció elindítását tervezi, melynek köszönhetően az országba hazatérő személyeknek már nem kellene állami karanténba vonulniuk. - TASR-felvétel

A kormány a csütörtöki ülésén jóváhagyta a törvényjavaslatot, melynek értelmében a külföldről hazaérkező személyeknek már nem lenne kötelező állami karanténba vonulniuk. Helyette választhatnák az úgynevezett otthoni intelligens karantént is, melynek pontos működését hétfőn ismertetik a szakértők.

Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter a csütörtöki kormányülés után bejelentette: a kabinet elfogadta a törvényjavaslatot, mely megfelelő jogi keretet teremt az otthoni intelligens karantén bevezetésére. Ennek működéséről a tárcavezető szűkszavúan fogalmazott, elmondása szerint az intelligens karantén részleteinek bemutatására hétfőn kerül sor.

Annyit azonban már most is lehet tudni, hogy az otthoni karantén betartását egy telefonos alkalmazás segítségével ellenőriznék, melyet a határon való átkeléskor a hazatérőknek telepíteniük kellene a készülékeikre. Ennek segítségével az adott regionális közegészségügyi hivatal jelzést kapna, ha az adott személy megszegi a 14 napos intelligens karantént, vagyis elhagyja otthonát. Ilyen esetben a rendőrség akár 1650 eurós büntetést is kiszabhatna.

Marad az állami karantén

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az állami karantént eltörlik, az intelligens karanténba való vonulás csak egy lehetőség. Azoknak a személyeknek például, akiknek nincsen okostelefonja, vagy esetleg valamilyen oknál fogva nem tudják telepíteni az applikációt, továbbra is kötelezően állami karanténba kell menniük.

A törvényjavaslat indoklásában két okot is említenek az intelligens karantén bevezetése mellett: egyrészt az állami karanténok szinte teljesen megteltek, másrészt pedig a nyilvánosság is negatívan tekint a kötelező állami karanténra. Krajčí hangsúlyozta: az intézkedés célja nem az, hogy az állam megfigyelje a lakosságot, de muszáj volt valamilyen más módszert kitalálni a karanténba vonult emberek ellenőrzésére, mely legalább annyira hatékony, mint az állami karantén.

A törvényjavaslatot az egészségügyi miniszter beterjeszti a parlament elé, mely gyorsított eljárásban fog tárgyalni a módosításról. Amennyiben megszavazzák, az intelligens karantén már akár a jövő héttől is életbe léphet.

Krajčí: Jól állunk

Krajčí szerint Szlovákia rendkívül jól áll a vírus elleni harcban, éppen ezért szükséges, hogy a külföldről hazaérkező embereket továbbra is ellenőrizzék, hiszen a vírust csak így lehet eltüntetni az országból.

A csütörtöki vírusadatok egyébként megerősítik a miniszter állítását: 4876 tesztet végeztek, és mindössze 8 új fertőzöttet találtak, vagyis összesen eddig 1477 személy esetében mutatták ki a koronavírust. További jó hír, hogy egyetlenegy új halálesetet sem jelentettek, viszont 52 személyt gyógyultnak nyilvánítottak, vagyis ez azt jelenti, hogy már 1112 ember győzte le a megbetegedést.

„Ha az eddig pozitívan tesztelt betegek számából kivonjuk a gyógyult betegek számát, akkor azt kapjuk, hogy 365 aktív fertőzött van az országban. Ezt az jelenti, hogy Szlovákiában jelenleg 365 ember tudná továbbadni a vírust. Ez egy nagyon jó eredmény, éppen ezért az államnak továbbra is védenie kell a polgárokat”

– vélekedett a tárcavezető, aki úgy gondolja, hogy ilyen kedvező számok mellett már érdemes lenne mérlegelni a vírus miatt kihirdetett szükségállapot eltörlését is.



Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter szerint már érdemes lenne mérlegelni a vírus miatt kihirdetett szükségállapot eltörlését. - TASR-felvétel

Óvatos kormányfő

Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök azonban nem ennyire optimista. Elmondása szerint a 365 fertőzött megtévesztő adat lehet, hiszen a nemrégiben végzett tanulmányok szerint Szlovákiában akár hatszor annyi fertőzött is lehet, mint amennyiről valóban tudunk. Ha ez tényleg így van, akkor a fertőzöttek száma körülbelül 2000 lehet. Matovič szerint a szükségállapot eltörlése így csak akkor jöhet szóba, ha a közeljövőben is folytatódik a tendencia, miszerint alig regisztrálunk újabb betegeket. Hasonlóan fogalmazott a kormányfő a határok megnyitásáról is.

„Természetesen az a célunk, hogy minél hamarabb megnyithassuk a határokat, de ennek összhangban kell lennie a józan ésszel, és figyelembe kell vennünk az egészségügyi szempontokat. Nem nyithatjuk meg a határokat olyan országok előtt, ahol jóval magasabb a fertőzöttek száma, mint nálunk, hiszen akkor nálunk is újra elterjedne a vírus”

– közölte Matovič.



Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök nem olyan optimista, mint Marek Krajčí. - TASR-felvétel

Egyéb intézkedések

A kormány ezen kívül további intézkedéseket is elfogadott, melyek a koronavírus-járvány kezelésével kapcsolatosak. Ilyen például az egyezmény, melyek értelmében Szlovákia 300 millió eurót kölcsönöz a Európai Tanács Fejlesztési Bankjától. Ezt az összeget az egészségügyi kiadásokra, valamint a vállalkozók megsegítésére fordíthatja az állam. A kabinet továbbá elfogadta Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter javaslatát is, melynek értelmében további 200 katonával erősítik meg a határok ellenőrzését.