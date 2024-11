Akár heteken belül a kormány elé kerülhet a nyelvtörvény módosítása, amit már a kisebbségi kormánybiztos is látott

„Ezt úgy értékeltem, hogy még nincs kidolgozott javaslatuk. Amikor azonban megjelent a tervezet a jogszabályokat tartalmazó Slov-lex portálon, újra felvettem a kapcsolatot a szaktárcával, és közöltem, jó lenne, ha még a tárcaközi egyeztetés előtt bevonnának a folyamatokba. Ezt követően kaptam meghívást a kulturális minisztériumba” – magyarázta Horony Ákos, aki azt is hozzátette, az egyeztetés rendkívül magas szinten zajlott. A 10 tagú delegációban a kulturális miniszter, Martina Šimkovičová (SNS-jelölt), Lukáš Machala, a minisztérium hivatalvezetője és Mário Maruška államtitkár is helyet kapott.

Nyitottak a kompromisszumra

A kisebbségügyi kormánybiztos korábban nem kapta meg a tervezet szövegét, a minisztériumban azonban átnyújtották neki, így pontról pontra végigmentek a dokumentum tartalmán.



Az egyes javaslatok kapcsán több észrevételt, kifogást is megfogalmaztam. Úgy tűnt, nyitottak egy kompromisszumos megoldásra, így abban egyeztünk meg, hogy jövő hét szerdáig írásban összegezzük az észrevételeink

– mondta Horony, aki az általa látott változattal kapcsolatban érdeklődésünkre annyit árult el, hogy „a tartalma sokban hasonlított a sajtóban megjelent tervre”, de szerinte „ez egy újabb verzió volt”. A kormánybiztos azonban közölte, hogy a minisztérium képviselői jelezték jelen állás szerint minden dokumentum egy munkatervet.

Horony Ákos tájékoztatása szerint a kétórás tárgyalás során számos kérdést megnyitottak.

„A részletekről egyelőre nem szeretnék beszélni, mivel a tárgyalás továbbra is folyamatban van, így abban maradtunk, addig nem kommunikáljuk nyilvánosan a konkrétumokat, amíg az egyeztetés le nem zárul, de nyilván kisebbségi szempontból értékeltem a módosításokat” – jegyezte meg Horony.

Nem a kisebbségek ellen lépnének fel

A kisebbségügyi kormánybiztossal folyatott egyeztetés során a minisztérium tisztségviselői megismételték korábbi érvüket, mely szerint a módosítás nem a kisebbségek ellen irányul, az amerikanizmusok és anglicizmusok használatát szeretnék visszaszorítani.



Horony ugyanakkor tolmácsolta a tárca képviselőinek azokat az aggályokat, amik bizonyos pontok kapcsán a sajtóban is megjelentek.



„Elmondásuk szerint céljaik között nem szerepel sem a kisebbségi nyelvhasználat korlátozása, sem a betiltása, így arra figyelmeztettem őket, rendkívül fontos, hogy pontosan legyenek megfogalmazva az egyes rendelkezések, hogy ne kerüljön sor félreértésekre” – közölte Horony, aki arra is felhívta az illetékesek figyelmét, hogy a szankciók kibővítése és emelése szembemenne Szlovákia nemzetközi kötelezettségvállalásaival. Ezt az érvét tudomásul is vették.



A szankciók összegének emelése kapcsán a kormánybiztos arra hivatkozott, hogy a szigorítás már 15 évvel ezelőtt, 2009-ben is komoly felhördülést okozott, még az Európa Tanács, a Velencei Bizottság is elmarasztalta.

A terv hamarosan a kormány elé kerülhet

A megbeszélés maga konstruktív volt, és abban maradtunk, hogy azt egyeztetések tovább folytatódnak, ha megkapták és kiértékelték az írásban továbbított észrevételeinket

– közölte Horony, aki azt is elárulta a minisztérium legkésőbb január végéig szeretné a kormány elé terjeszteni a módosítást.