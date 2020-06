Akár a teljes kormányt is lehallgathatták

A NAKA kedden este tartott razziát a NASES központjában – tájékoztatta lapunkat Michal Slivka, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. „Tekintettel a vizsgálat jelenlegi stádiumára, nem tehetünk közzé bővebb információkat. További tájékoztatást csak azután adhatunk, ha arra a nyomozás lehetőséget ad” – fűzte hozzá Slivka.

Azt, hogy kik a gyanúsított személyek, hivatalosan nem tették közzé. Lapértesülések szerint viszont a rendőrség a NASES vezérigazgatóját, Peter Ďuricát; a NASES tevékenységét felügyelő központ vezetőjét, Ján Kotradyt; az informatizációért felelős miniszterelnök-helyettes hivatalához tartozó kiberbiztonsági osztály igazgatóját, Ján Majtant és egy magánszemélyt tartóztatott le. Ďurica 2019 januárjától állt az állami ügynökség élén, a miniszterelnök-helyettes hivatala szerint mandátuma július végén járna le.

A gyanú szerint lehallgatták a kormány teljes informatikai rendszerét, a Govnetet. Ezen a védett rendszeren keresztül kommunikálnak egymást között például a minisztériumok, a miniszterek és a kormány képviselői nemcsak elektronikus formában, hanem telefonon is. Ám a rendszerre van kapcsolva az államfő irodáján kívül az ügyészség is, így ha az ügyészek kommunikációihoz is hozzájutottak a tettesek, az komoly biztonsági kockázatot jelenthet. A razzia során bizonyos szerverekre kapcsolt gyanús berendezéseket foglaltak le, a szakértők jelenleg azt vizsgálják, mire szolgálhattak.

A hatóságok állítólag egyelőre nem tudják, ki állhat a botrány hátterében. Magánszemélyek, ám más országok titkosszolgálatai is megrendelhették a lehallgatást.

Veronika Remišová (Za ľudí), a beruházásokért és informatizációért felelős kormányfőhelyettes közölte, hogy a rendőrség nemcsak az ő hivatalának az informatikai osztályán és a NASES központjában, hanem a kormányhivatal épületében is razziázott. A NAKA megerősítette, hogy az akcióban több tucat rendőr vett részt, a főváros számos épületében tartottak házkutatásokat.

„A gyanú szerint az előző kormány és a miniszterelnök-helyettesi hivatal előző vezetése alatt veszélybe került az állam stratégiai biztonsága. Bízom benne, hogy a rendőrségnek sikerül kivizsgálnia ezt az ügyet, s hogy a tetteseket, miután bebizonyították bűnösségüket, elítélik”

– közölte Remišová.

Jaroslav Naď védelmi miniszter szerint meg kell várni a vizsgálat eredményét, tudomása szerint a titkosított anyagok és információk áramlása nem ezen a rendszeren keresztül történik. Azt viszont megerősítette, hogy a katonai hírszerzés a múltban már vizsgálta a Govnet-hálózatot.

Erre emlékeztetett tegnap a korábbi miniszterelnök, Peter Pellegrini is. „Én még kormányfőként, miután 2018 októberében kibertámadás érte a külügyminisztériumot, elrendeltem a Govnet teljes rendszerének ellenőrzését. A vizsgálat során kiderült, hogy bizonyos személyek vagy társaságok rendelkezhetnek olyan technológiákkal, melyek képesek feltörni a Govnet biztonsági hálózatát. Ezért is rendeltem el, hogy az illetékesek tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a jövőben ki tudjuk védeni az ilyen támadásokat” – mondta Pellegrini, hozzátéve: nagy érdeklődéssel fogja figyelni, mire jutnak ez ügyben a nyomozók.

Mi is az állami Govnet-hálózat? A Govnet-hálózatot azért hozták létre, hogy a kulcsfontosságú állami intézmények és hivatalok az állam által felügyelt, biztonságos rendszerben tudjanak kommunikálni egymással.

Az állam azért is ragaszkodott a Govnethez, hogy biztonságosabb hálózata legyen azoknál, amelyeket a kommersz távközlési vállalatok üzemeltetnek. A Govnet számos fejlesztési projektje épp ezért titkosított volt.

A hálózat nemcsak a minisztériumok, a kormányhivatal, az államfő irodájának vagy az ügyészségek kommunikációjára szolgál, a hálózaton belül működik az ún. eGOVERNMENT, illetve ezen keresztül kommunikálnak a természetes és jogi személyek az állami intézményekkel, valamint ennek részét alkotják azok a szolgáltatások is, amelyeknek garantálniuk kellene az állami szervek közötti biztonságos kommunikációt.

A Govnet üzemeltetője a Hálózati és Elektronikai Szolgáltatások Nemzeti Ügynöksége (NASES), amely az informatizációért felelős miniszterelnök-helyettes hivatalához tartozik. 2016 és 2018 között ezt a posztot látta el Peter Pellegrini, majd Richard Raši.

A NASES üzemelteti egyébként a sokak által bírált, állami intézményekkel folytatott kommunikációra szolgáló közigazgatási portált, a Slovensko.sk oldalt. Ennek működésével kapcsolatban már számos probléma felmerült, a rendszer szerverei az elmúlt időszakban leégtek, minek következtében még nehezebb és lassúbb volt az ügyintézés, a kommunikáció az állami intézményekkel.