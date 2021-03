A Za ľudí kitart az álláspontja mellett

Pozsony | A Za ľudí párt továbbra is a négyes koalíciót preferálja, de ragaszkodik Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök leváltásához is. Ezt a párt több képviselője is megerősítette. Jana Žitňanská, a Za ľudí frakcióvezetője nem árulta el, mit lépnének, ha az ellenzék bizalmi szavazást indítványozna a kormányfő ellen. „Egyelőre nem foglalkoztunk ezzel a helyzettel, mert még nem is áll fenn” – jelentette ki, hozzáfűzve: véleménye szerint nem szavaznának együtt az ellenzékkel.