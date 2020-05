A vállalkozók szerint nem elégséges az állami elsősegély

Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter szerint május 12-ig körülbelül 79 ezer vállalkozói kérvényt regisztráltak, melyek nagyjából felét már ki is fizették. A vállalkozók érdekeit képviselő szakszervezetek azonban továbbra is arra panaszkodnak, az állami elsősegély nem hatékony.

A munkaügyi minisztérium március végén fogadta el az úgynevezett állami elsősegélyt, melynek egyik része kifejezetten a vállalkozók anyagi támogatására szolgál. A tárca legutóbb közzétett adatai szerint a munkaügyi hivatalok már több mint 20 millió eurót fizettek ki a vállalkozók megsegítésére (ez a szám azonban már jóval magasabb is lehet, hiszen az összegek átutalása naponta zajlik).

A beérkezett kérvények mintegy fele (több mint 42 ezer) az egyéni vállalkozóktól és az úgynevezett mikrovállalkozóktól érkezett, vagyis azoktól, akik kevesebb mint 10 személyt alkalmaznak. A nagyvállalatok ezzel szemben kevésbé igényelték a támogatást, tőlük mindössze közel 100 kérvény érkezett.

A minisztérium azonban hangsúlyozza, hogy ezek az adatok mindössze iránymutatók, hiszen a kérvények regisztrációja folyamatosan zajlik.

Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter - TASR-felvétel

Oda kell figyelni

A kérvények feldolgozása után a hivatalok elküldik a szerződéseket a vállalkozóknak, postán vagy elektronikusan. A szerződések aláírása után vissza kell küldeni a dokumentumokat, de néhány esetben – a kifizetés meggyorsítása érdekében – a vállalkozókat személyesen hívják be a hivatalokba. Ilyenkor természetesen oda kell figyelni a szigorú higiéniai előírásokra: a maszk viselése továbbra is kötelező, és be kell tartani a másfél méteres távolságot is. Az aláírt szerződéseket a hivatalok közzéteszik a Központi Szerződésjegyzékben (Centrálny register zmlúv), az ezt követő napon pedig átutalják a megítélt pénzösszeget a vállalkozók számlájára.

A hibásan kitöltött kérvényekre ugyan figyelmeztetnek a hivatalok, így van lehetőség a korrekcióra, de a minisztérium hangsúlyozza, hogy ez nagyban lelassítja az adminisztrációs folyamatokat, ezért mindenkit arra kérnek, hogy figyelmesen tanulmányozzák át az útmutatót, mielőtt beküldik a kérvényt.

Szorít a határidő

Azok a vállalkozók, akik még nem igényelték a támogatást a márciusi időszakra, május 15-ig tehetik meg. Május 16-tól a munkaügyi hivatalok már az áprilisi időszakra igényelt támogatásokat fogják feldolgozni. A két időszak közti különbséget azért is fontos hangsúlyozni, mert márciusra a vállalkozók csak feleakkora támogatásokat kérvényezhetnek, mint áprilisra. A munkaügyi minisztérium indoklása szerint ez azért van így, mert a vírus miatti bezárások csak a hónap közepén kezdődtek, vagyis addig a cégek teljes rezsimben működhettek.

Kik kérhetnek segítséget? Azok a vállalkozók, akiknek be kellett zárniuk cégüket, de nem kezdenek tömeges elbocsátásokba. Ezek a személyek kérvényezhetik, hogy az állam fizesse ki az alkalmazottaik átlagbérének 80 százalékát (de alkalmazottanként legfeljebb 1100 eurót).

Akik ugyan nem zártak be, de jelentős bevételkieséseket szenvedtek el. Ezek a vállalkozók attól függően igényelhetnek támogatást, hogy mennyi százalékkal csökkent a forgalmuk (a viszonyítási alap az előző évi bevétel az adott hónapban, vagyis ha a vállalkozók a 2020. márciusi időszakra igényelnek támogatást, akkor a 2019. márciusi bevétel a döntő kritérium).

Hasonló feltételek mellett igényelhetnek támogatást az egyéni vállalkozók (SZČO) is.

Az egyes támogatások részletes szétírása elérhető a pomahameludom.sk weboldalon.

Elégedetlen vállalkozók

A fent ismertetett adatok ellenére a vállalkozók érdekeit képviselő szakszervezetek továbbra sem elégedettek az állam által nyújtott segítséggel. Miriam Filová, a Munkáltatók Szövetségének (AZZZ) szóvivője lapunk megkeresésére elmondta, hogy a szervezet rendkívül nyugtalanul figyeli a dolgok alakulását.

„Ismét hangsúlyozzuk a gyors cselekvés szükségességét, valamint azt, hogy minden vállalkozó valódi segítséget kapjon. Sajnos ez még mindig nincs így. Meg vagyunk róla győződve, hogy ha a kormány részéről nem jön azonnali reakció, akkor a vírus gazdaságra és munkanélküliségre gyakorolt hatása katasztrofális lesz”

– jelentette ki Filová.

Mit kifogásolnak?

A szóvivő elmondása szerint a vállalkozók helyzetét igencsak megnehezíti, hogy az állami támogatás megszerzése nagyon összetett papírmunkával jár. A bonyolult adminisztrációs folyamat eredményeként valódi segítséget a szervezet szerint csak minimális számú vállalkozó kapott, ezért mindenképpen egyszerűsíteni kell a rendszert.

Az AZZZ szerint további megoldást jelentene, hogy a vállalkozóknak a nehéz helyzetben jelentősen lecsökkentenék a bérleti díjak fizetését.

A szervezet ezen kívül a szociális párbeszéd hiányát is kifogásolja. A munkáltatók már régóta arra figyelmeztetnek, hogy a kormány a jelenlétük nélkül tárgyalja meg az őket érintő intézkedéseket. Az AZZZ arról is meg van győződve, hogy a háromoldali egyeztetések segítségével könnyebben ki lehetne szűrni a gyorsan elfogadott törvények és rendeletek gyengeségeit, ami nagyban megkönnyítené a törvényhozási folyamatokat is.

Az élet beindítása

A legnagyobb megoldást azonban az jelentené, ha a kormány lazítana a szigorú intézkedéseken.

„Szlovákia az egyik legbiztonságosabb országok közé tartozik, ahol a fertőzöttek számát sikerült a minimális szinten tartani, tehát úgy gondoljuk, hogy már itt az idő az intézkedések enyhítésére”

– olvasható a szövetség közleményében. A szóvivő továbbá több területet is kiemelt, melyeknek különösen nagy segítségre van szüksége. Ide tartozik az ipar, a mezőgazdaság, az egészségügy, a közlekedés és az idegenforgalom.