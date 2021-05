A Szövetség szerint is rossz az új építési törvény tervezete

Az MKP-ból, a Hídból és az Összefogásból alakulóban levő Szövetség nevű párt képviselői szerint az új építési, valamint a területrendezési törvény tervezete káros, hiszen a módosítások értelmében jelentősen drágulnának az építési engedélyek, lehetőség nyílna a korrupcióra és az önkormányzatok jogköreit is megnyirbálnák. „Tízszer, hússzor drágább lehet egy építési engedély” – mondta Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke. Hozzátette, azzal, hogy az építkezések engedélyeztetése egy újonnan létrejövő állami hivatalhoz kerülne, az önkormányzatok elvesztenék ezen jogkörüket. A módosítás értelmében a települések területrendezési terveire is nagyobb hatással lehetnének az ingatlanfejlesztők vagy a beruházók. Az újonnan létrehozandó hivatal ugyanis átírhatja majd egy-egy település területrendezési tervét. Mózes szerint ez utóbbi lehetőséget teremt a korrupcióra, hiszen akinek pénze van rá, az az állami hivatalban „elintézheti”, hogy egy-egy település területrendezési tervét az ő elképzelése szerint alakítsák át.



Tóth Marián, a Híd alelnöke, Tardoskedd község polgármestere szerint a javaslat a pénzügyi csoportok érdekeit szolgálja azzal, hogy kompetenciákat von el az egyes településektől. Kiemelte, az új jogszabály szerint csak 14 nap állna rendelkezésre arra, hogy egy-egy építési engedélyt véleményezzenek az érintettek. Ha például az önkormányzat a határidő lejártáig nem tudja véleményezni az adott engedélyt, akkor azt elfogadottnak tekintik. „Ez túlságosan rövid idő” – mondta Tóth azzal, hogy mindenképpen hosszabb időintervallum meghatározása mellett foglalnak állást.



Farkas Iván, az MKP alelnöke pedig arról beszélt, hogy az új törvény értelmében az önkormányzatok csak passzív szereplői lennének az engedélyeztetési folyamatnak, hiszen a tervezet a helyi lakosok érdekeivel szemben a beruházók, ingatlanfejlesztők magánérdekeit helyezi előtérbe. Farkas szerint az új jogszabály alapján az önkormányzatok csak a területrendezési tervükön keresztül szabályozhatnák a helyben zajló építkezéseket. Ezzel együtt a területfejlesztési terv minden község számára kötelező lesz, jelenleg ugyanis csak a 2000 lakos feletti települések kötelesek ezt a dokumentumot elkészíteni. „Vajon az állam ad-e majd forrást arra, hogy ezt elkészítsék?” – tette fel a kérdést az MKP politikusa. Farkas szerint, ha a jogszabályi környezet megváltozik, sokkal könnyebb lesz a helyi lakosok tiltakozása ellenére akár szemétégetőket vagy sertéstelepeket építeni.

A felsorolt kifogások miatt a Szövetség egy online petíció segítségével ún. tömeges véleményezési eljárást indít. Ha a tárcaközi egyeztetés során ezt több mint ötszázan támogatják, akkor a petícióban foglaltakkal a törvény beterjesztőjének is foglalkoznia kell.



Az új építési törvényről a párt a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásával (ZMOS) és a Szlovákiai Városok Uniójával (ÚMS) is egyeztet. Korábban mindkét szervezet bírálta a tervezett jogszabály-módosítást.

