A Szövetség a parlamentben? Az esély erre még csak elméleti!

Pozsony | A Szövetség a magyar választók kétharmadát szólítja meg, miközben a választóinak ötöde vallotta magát szlováknak. A párt ezzel együtt is, szűken ugyan, de a parlamentbe jutna, miközben a Magyar Fórum támogatottsága másfél százalékon van, derül ki Focus felméréséből.

Ahogy arról beszámoltunk, a Focus közvélemény-kutató ügynökség legutóbbi felmérése szerint, ha most tartanák a parlamenti választást, a Szövetség bejutna a törvényhozásba. A kutatás azt mutatja, novemberben a választók 5,6 százaléka adná a voksát a pártra, ami a szeptemberi eredményhez képest egyszázalékos növekedést jelent. A Szövetség novemberi támogatottsága 10 parlamenti mandátumot hozna a pártnak.

Martin Slosiarik, a Focus ügynökség igazgatója a Szövetség eredményének javulását annak tudja be, hogy a párt láttatta magát az összevont megyei és önkormányzati választáson. Ez volt az első voksolás, amelyen az MKP-ból, a Hídból és az Összefogásból létrejött szereplő megmérette magát, a párt jelöltjei együtt kampányoltak, a választók a szavazólapokon is találkoztak a Szövetség nevével. „Valamilyen mértékben a növekmény oka lehet az is, ahogy a párt a választáson elért sikerét kommunikálta. Ez mobilizálhatta a szavazókat” – mondta lapunknak Slosiarik, és hozzátette, egyes szavazók számára a regionális választás eredményének kommunikációja okot szolgáltatott arra, hogy újra a Szövetségre adják a voksukat.

A Szövetség választói

Az ügynökség igazgatója is kiemelte, a reprezentatív kutatásban, amelyben 1017 nagykorú személyt kérdeztek meg, a Szövetség választói valójában egy kis számosságú, 41 fős csoportot alkotnak, amelyből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. A felmérés azonban mégis megmutatta, hogy a Szövetség szavazóinak 80 százaléka magyar, míg 20 százaléka szlovák nemzetiségűnek vallotta magát. De arra is fény derült, hogy 2020-ban a párt jelenlegi támogatónak 80 százaléka vett részt a parlamenti választáson, míg 20 százalék akkor nem járult az urnákhoz. A két és fél évvel ezelőtti választáson az MKP és a Híd külön blokkban indult. A Szövetség mostani szavazóinak 61 százaléka voksolt akkor az MKP-t és az Összefogást, valamint a Magyar Fórumot magában foglaló MKÖ-re, míg 27 százalékuk akkor a Hidat támogatta. Slosiarik szerint a fennmaradó valamivel több mint 10 százaléknyi választó egyharmada 2020-ban a magukat szociáldemokratának mondó szlovák szereplőkre, negyede a konzervatívokra és ötöde a liberális, illetve progresszív szlovák pártokra szavazott.

A felmérés során rákérdeznek arra is, hogy ha a válaszadóknak lenne még egy szavazata, akkor azt kire adnák. Ebből kiderül, hogy a Szövetség választóinak közel fele (43%) ezt a második voksát a Magyar Fórumnak adná, 8 százalék pedig a Smernek. A többi párt egy-egy százalékot ért el ennél a mutatónál, míg 41 százalék nem tudja, hogy kire adná ezt a második szavazatát.

A magyar szavazók

Slosiarik azt is elmondta, hogy a reprezentatív kutatásban összesen 85 magyar nemzetiségű személyt kérdeztek meg. Közülük 56-an (66%) választanának valamilyen pártot, 16 fő (19%) nem járulna az urnákhoz, 13-an (15%) pedig még nem döntötték el, kire szavaznának. Az első csoport, tehát a biztos pártválasztó magyarok 59 százaléka szavazna a Szövetségre, 19 százaléka a Magyar Fórumra, 8 százaléka a Smerre, 4 százaléka a Hlasra voksolna. „Semelyik másik párt nem érné el ebben a körben a kétszázalékos eredményt” – tette hozzá az igazgató.

Mózes Szabolcstól, a Szövetség alelnökétől azt kérdeztük, hogy pártja mivel szeretné megszólítani azokat a magyarokat, akik jelenleg más szereplőt támogatnának. Mózes ezzel kapcsolatban arról beszélt, a Szövetségnek erősítenie kell a tartalmi munkát, témák behozatalát, majd elmondta, most a regionális választás után ez lesz számukra az elsődleges feladat. „Ez viszont semmit sem ér, ha a párt magával foglalkozik, tehát nem szabad felesleges belső vitákat nyitni és generálni. Ezt szerencsére egyre többen tudatosítják” – tette hozzá. Elmondta, emellett pedig folytatni kell a Szövetségnek mint pártnak a megismertetését a választókkal.

A felmérés

Arról is írtunk már, hogy a közvélemény-kutatás szerint a választást novemberben 19,4 százalékos támogatottsággal a Hlas nyerné, ami 34 mandátumot jelentene. 15,6 százalékkal (27 mandátum) a második helyezett a Smer. A Progresszív Szlovákia 10,2 százalékkal (18 mandátum) bronzérmes, negyedikként az SaS végezne 8,1 százalékkal (14 mandátum), az ötödik helyet pedig a Republika szerezné meg 7,2 százalékkal (12 mandátum). Az OĽaNO a szavazatok 7 százalékát kapná (12 mandátum), míg a KDH 6,9 százalékon (12 mandátum), a Sme rodina pedig 6,6 százalékon (11 mandátum) állna. Ahogy azt feljebb írtuk a Szövetség 5,6 százalékot (10 mandátum) szerezne. A parlamenten kívül maradna azonban a Magyar Fórum, amelyre a válaszadók 1,5 százaléka szavazna.