A szlovák-ukrán pragmatizmus időszaka következik

Fico útjának előzményei zaklatottan alakultak. A szlovák kormányfő előzetesen kivívta az ukrán sajtó haragját, mivel hétvégén a szlovák köztelevízióban még Kijev szuverenitásának hiányáról, az Egyesült Államoktól való függéséről és az oroszok által megszállt területek feladásának szükségességéről beszélt. Az ukrán félnek az előzményektől függetlenül érdeke fűződött a Ficóval való megegyezéshez: az uniós háborús hitel, a fegyverszállítások kérdése és az európai szervezetekbe való integráció is Kijev prioritásai közé tartozik.

A találkozón elfogadott nyilatkozat a közös pontokról szól, a szlovák-ukrán kapcsolatokat „pragmatikus” alapokra helyezték – a gyakorlatban ez azt jelentheti, hogy az együttműködésben előtérbe kerülnek a gyakorlati, főként gazdasági témák, míg az erkölcsi alapú, Ukrajna melletti állásfoglalások elmaradnak. Fico pozitívan viszonyul az ukrán európai uniós csatlakozási folyamatához és felajánlotta a szlovák segítséget a kijevi álláspont közvetítésében. A csatlakozási tárgyalások megkezdéséről tavaly decemberben esett döntés, a folyamat azonban évtizedekig is elhúzódhat. A szlovák kormányfő ígéretet tett arra is, hogy nem fogja blokkolni az Ukrajnának nyújtott, ötven milliárd eurós támogatási csomagot. Az ígéret annak a fényében érdekes, hogy Fico múlt héten Budapesten kijelentette, a csomag szerkezetének átalakítására vonatkozó magyar elképzeléseket is tudja támogatni.

Továbbra is fennmarad a kettősség a szlovákiai fegyverszállítások kapcsán. A szlovák kormányfő ismételten kijelentette, hogy az ország a jövőben csak humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, miközben valószínű, hogy az üzleti célú, szlovákiai vállalatok által legyártott fegyverszállítmányok a későbbiekben is eljuthatnak a keleti szomszédhoz. Külön kategóriát képezhetnek az úgynevezett Božena-aknakeresők, amelyek iránt az ukrán kormány is érdeklődik és a szlovák olvasatban sem haditechnikai eszközről van szó.