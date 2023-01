A politikusok ismét korlátoznák az abortuszt, holott nincs rá okuk

Záborská és Čepček javaslatai közül a 74 éves parlamenti képviselőnő tervezetének van nagyobb esélye a sikerre – egyrészt az OĽaNO konzervatív szárnya feltehetően a saját frakciójának képviselőjét támogatja majd, másrészt a Sme rodina is a koalíciós javaslat mögé állhat be, ez a változat ugyanis a korlátozásokon kívüli szociális, illetve családtámogatási intézkedéseket is tartalmaz. Záborská több ezer eurós támogatással segítené azokat a családokat, ahol egészségkárosult gyermek születik. Bevezetné, hogy a titkos terhesség intézményével élők már a terhesség 21. hetétől betegszabadságra mehessenek. Továbbá biztosítaná a lakhatást a kismamák részére a gyermek 3 éves koráig. Mindemellett pedig a negyedik gyerek után járó támogatás megemelését, valamint az autóvásárlással járó regisztrációs díj csökkentését is szorgalmazza a nagycsaládok részére.

Kellemetlen kérdések

Záborská, aki a mandátuma megszerzése óta rendszeresen kezdeményezi a művi terhességmegszakítás feltételeinek szigorítását, az egészségügyi okokból végzett beavatkozásra is kiterjesztené a 48 órás várakozási időt, és ezáltal csak a nő egészségét vagy életét fenyegető közvetlen veszély esetén lehetne haladéktalanul cselekedni. Az aktivisták szerint ez a változás bizonytalanságot hoz a rendszerbe, az egészségügyi dolgozók ugyanis különféleképpen értelmezhetik, mi számít közvetlen veszélynek. Az ehhez hasonló szabályok már Lengyelországban és egyéb államokban is ártatlan nők életét követelték.

A tervezet kidolgozói egy kérdőív kitöltésére köteleznék az abortusz előtt álló személyeket, melyben számos érzékeny adatról kell beszámolniuk. Elsősorban fel kellene tüntetni a döntés okát, rákérdeznek a kérvényező családi állapotára és arra is, a fogamzásgátlás mely módszerét alkalmazta.

Visszalépés

A Választás Lehetősége és az Emberi Jogokért Felelős Szlovák Nemzeti Központ képviselői karácsony előtt rámutattak, Szlovákiában az abortusszal kapcsolatos ellátás megközelítése az Egészségügyi Világszervezet (WHO) több iránymutatásával is ellentétes. „A WHO legújabb iránymutatása lehetőséget kínál Szlovákia számára, hogy megkezdje az abortuszhoz való hozzáférés akadályainak felszámolását. Szlovákia nem képes javítani az egészségügyi ellátás ezen formáján, és az abortuszhoz való hozzáférés hiánya egyre több nőt sodor veszélybe. A WHO legutóbbi, 2012-es iránymutatása óta egyetlen korábbi ajánlást sem hajtottunk végre. Éppen ellenkezőleg, visszalépés tapasztalható, és most félévente történnek kísérletek az abortusz további korlátozására vagy betiltására. Az egészségügyi ellátásra nem szabad ideológiai nyomásnak nehezednie. A megoldás a tudományos ismeretekben és az emberi jogokban rejlik” – hangsúlyozta Silvia Porubänová, a központ ügyvezető igazgatója. A szociológus kiemelte, az abortuszok száma történelmi mélyponton van hazánkban. Az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja (NCZI) adatai szerint az abortusz általános aránya 2021-ben 9,3 abortuszra csökkent ezer termékeny korú nőre kivetítve, ami 1997 óta a legalacsonyabb aránynak számít (19,4/ezer nő). A Választás Lehetősége civil szervezet szakértői hangsúlyozták, az abortuszhoz való hozzáférés nehezítése nem csökkenti azok számát, mindössze veszélyesebbé teszi ezeket a nők számára.

Valódi megoldást

Čepčekkel ellentétben – aki szerint az egészségügyi dolgozók győzködik a nőket az abortusz elvégzéséről – az aktivisták úgy vélik: „Szlovákiában azok a nők, akik az abortusz mellett döntenek, információhiánnyal, elutasítással és sértő hozzáállással szembesülnek”. Megjegyzik, egyes régiókban egyáltalán nem végeznek abortuszt, a legfőbb akadályok közé tartozik továbbá a kötelező várakozási idő, a magas költségek és az abortusz tablettás formájának tiltása. „Míg a demokratikus világ bevezeti az otthoni gyógyszeres terhességmegszakítás lehetőségét, addig hazánk még az egészségügyi intézményekben sem képes engedélyezni azt. Ez is csak azt mutatja, miért tartozunk a legrosszabb ellátást nyújtó országokhoz Európában” – mondta Adriana Mesochoritisová politológus és a szervezet aktivistája. Megjegyezte, ha valóban csökkenteni akarjuk az abortuszok számát, elsősorban erős szociálpolitikára és családpolitikára van szükség, mely lehetővé teszi, hogy azokat, akik gyermeket szeretnének vállalni, ne tartsa vissza a szegénység.