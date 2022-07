Az abortusz ugyan legális, de sok esetben nehéz hozzájutni

Az állam különböző akadályokat görget azon nők elé, akik valamilyen oknál fogva a terhesség megszakítása mellett döntöttek – a Nemzetközi Családtervezési Szövetségek Európai Hálózata (IPPF EN) által kidolgozott abortuszpolitikai térképből kiderül, ez nemcsak Szlovákia esetében igazolódott be, számos európai országban akadályok sorát kell leküzdeniük a nőknek, hogy hozzájussanak az egyébként számos nemzetközi dokumentum által is garantált egészségügyi ellátáshoz.

A Možnosť voľby szervezet tagjai felhívták a figyelmet, már az abortusszal kapcsolatos információk terén is hiányosságokat tapasztalunk Szlovákiában, a nehéz helyzetbe került nők pedig gyakran elutasítással találkoznak és bántó bánásmódban részesülnek. A legfőbb problémák között említik, hogy akadnak régiók, ahol egyáltalán nem végzik el a beavatkozást, de sokaknak gondjuk van a kötelező várakozási idővel, illetve azzal is, hogy a gyógyszeres kezelés hazánkban nem engedélyezett. Az sem elhanyagolható tényező, hogy sokan nem engedhetik meg maguknak a több száz eurós műtétet. „Ha a nők nem férnek hozzá időben a biztonságos és anyagilag elérhető művi terhességmegszakításhoz, az veszélyeztetheti az egészségüket és az életüket. Szlovákiának el kell kezdenie gondoskodni a nők egészségéről, és el kell távolítania minden akadályt, amellyel szembesülnek a biztonságos abortuszhoz való hozzáférés terén” – jelentette ki Adriana Mesochoritisová, a szervezet képviselője.

A tájékoztatás hiánya

A kampány a „Legyünk gondoskodó állam, a nők egészségéről és életéről van szó” elnevezést kapta, a szervezet célja az, hogy tudományosan alátámasztott tények kerüljenek a köztudatba, valamint szeretnék megerősíteni a tiszteletteljes nyilvános vitát az abortuszról és a női egészséggel összefüggésben felmerülő témákról. A kampány alapját a nőkkel készített mélyinterjúk, az egészségügyi ellátással kapcsolatos tapasztalatokra irányuló felmérés, valamint a terhességmegszakítás elérhetőségét feltérképező kutatások képezik, amelyeket egészségügyi intézmények szerint hajtottak végre. A beszélgetésekből különböző részleteket közölnek, a válaszadók valódi identitását azonban nem fedik fel. Hana, az egyik résztvevő 4 hónappal az első gyermeke születése után lett ismét várandós. „A nőgyógyászom semmilyen információval, tanáccsal nem látott el, mert ellenzi az abortuszt. Mindent magamnak kellett kikeresni, azt is, hol végzik el a műtét előtti kivizsgálást. Nem található sok információ a klinikákról, ahol végeznek abortuszt. Egy másik orvosnál is azt mondták, nem csinálnak ilyen beavatkozást, miért nem figyeltem oda, és szedtem fogamzásgátlót. De nekem fogalmam sem volt, hogy azt szabad a szoptatás alatt” – mondta. A felmérés kvantitatív részéből kiderül, a nők 67%-a nem rendelkezett elegendő tudnivalóval arról, hol eshetnének át a beavatkozáson.

Soha nem könnyű

A szervezet több videót is nyilvánosságra hozott, melyekben különböző élethelyzeteket mutatnak be, s a nők egyes szám első személyben magyarázzák el, mennyire nehezen hozták meg a döntést, és miért nem tudtak (még egy) gyermeket vállalni. Ivana, egy idősebb megkérdezett rossz egészségügyi állapotával indokolta a művi terhességmegszakítást, úgy érezte, a teste nem képes egy harmadik gyereket is a világra hozni, és a hátgerince okozta fájdalmak miatt képtelen lenne felnevelni.

Az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjának (NCZI) adatai szerint az abortuszon átesett nők háromnegyedének van gyermeke. Ennek ellenére gyakran elítélik, vagy megkérdőjelezik a lépésüket az egészségügyi dolgozók. „Az abortuszon átesett megkérdezett nők fele elutasító és bántó hozzáállásról számolt be az egészségügyi intézményekben” – állítják a szervezet képviselői, akik szerint a másik probléma a kötelező várakozási idő, amit a 72%-uk eltörölne, mert feleslegesnek és stresszesnek tartják a halogatást.

A szakértők emlékeztetnek, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a várakozási idő eltörlését javasolja az államoknak, a jelenlegi törvény, mely előírja a 48 órás türelmi időt, ütközik az orvosi standardokkal.

Tolatva előre?

A kutatás vezetője, Barbora Holubová kiemelte, 70 egészségügyi intézményt térképeztek fel, melyek 34%-a elutasítja a legális művi terhességmegszakítást, s mindössze a létesítmények 43%-a nyújt ilyen szolgáltatást a nők kérésére. A regionális egyenlőtlenséget tekintve is súlyos a helyzet – Eperjes megyében 11-ből 8 intézményben nem végeznek abortuszt, sok esetben 100 kilométernél is többet kell utazni. A magas ár is akadályt jelent. „A törvényes abortusz becsült átlagára 414 euró, ami a két felnőtt és a két eltartott gyermeket nevelő háztartások rendelkezésére álló jövedelmének a 62%-a. Sok nő számára ez olyan ár, amit nem engedhet meg magának, és eladósodik. Ezzel a segítség helyett az állam hozzájárul a társadalmi különbségek elmélyítéséhez, a nők és a családok szegénységének növekedéséhez” – tette hozzá a szociológus. Az egy szülőből álló háztatártások 36,9%-át fenyegeti szegénység, az esetek 90%-ban pedig épp a nők nevelnek egyedül gyermeket. „Sokan olyan helyzetbe kerülnek, hogy nem engedhetik meg maguknak sem az abortuszt, sem az újabb terhességet és anyaságot” – mutatnak rá az aktivisták. Az európai átlagot tekintve is rossz a helyzet.

Európa legrosszabb országai közé tartozunk. Míg más országok az akadályok felszámolása és a jogszabályok javítása útján járnak, Szlovákiában mi az ellenkező irányba haladunk

– véli Mesochoritisová.