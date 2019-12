A nonprofit szervezet a magyar pártok kampányának átláthatóságát is értékelte

A TIS az iskolai érdemjegyekhez hasonlóan 1-től 5-ig terjedő skálán értékelte a pártok kampányának átláthatóságát, ahol az 1-es a legjobb, az 5-ös a legrosszabb érdemjegy. Ľuboš Kostelanský, a szervezet elemzője elmondta, a Híd a kampányának átláthatóságát tekintve közepes, 3,05 értékelést kapott. A legtöbb releváns politikai szubjektum ebbe a kategóriába esik. Kiemelte, hogy a Híd megfelelően vezeti a transzparens számláját. Hozzátette azonban, hogy az egyes tételeket részletesebben is ismertethették volna. „Leírhatták volna, hogy milyen mennyiségű és minőségű dologra költenek” – mondta a szakember. A Híd számlájára péntekig 246 ezer eurót töltöttek fel, amiből több mint 80 ezer eurót költöttek már el.

A TIS munkatársai közvetlenül is megkeresték a pártot. „A Híd azonban ez alkalommal nem volt hajlandó együttműködni velünk” – mondta el Kostelanský. Hozzátette, a párt listavezetője, Érsek Árpád közlekedési miniszter nem küldte el a TIS által összeállított kérdőív szerint megírt, részletes vagyonnyilatkozatát és az adóbevallását sem. „Nyitva van a lehetőség, még bármikor megteheti” – mondta a TIS elemzője.

Kostelanský a Híd kampány előtti kiadásairól elmondta, a párt a transzparens számláját augusztusban indította el. „Ezzel a Híd a pártok között a középmezőnyben helyezkedik el, bár nem fedi le az egész időszakot, amelyben a kampánykiadásokat számításba veszik” – mondta az elemző. Ebben a kategóriában a Híd 2-es értékelést kapott.

Információhiány

A kampány szervezésével kapcsolatos információk átláthatóságáról az elemző azt mondta, a párt a honlapján nem közöl elegendő információt arról, összességében mennyi pénzt szán a kampányára, ki szervezi azt, kiből áll a választási stáb. „Ezeket mi külön kértük is a Hídtól, de nem kaptuk meg, ezért ebben a kategóriában a lehető legrosszabb, ötös értékelést adtuk” – magyarázta Kostelanský.

A TIS a pártok honlapjának a választással kapcsolatos információtartalmát is értékelte. A Híd ebben a kategóriában is ötöst kapott. Mindezt azért, mert a TIS által összeállított értékelés befejezésééig a párt a honlapjára még nem töltött fel megfelelő mennyiségű, a választóknak szóló hasznos információt. „Nem találtuk ott a párt választási programját, a jelöltlistát, de Érsek Árpád életrajza is hiányzik, illetve a kampányeseményeket tartalmazó naptárt sem találtuk” – mondta a szakember azzal, hogy ez utóbbi azért fontos, hogy a választók tudják, mikor találkozhatnak a jelöltekkel.

Híd: dolgozunk rajta

„Jeleztük számukra, hogy az általuk megjelölt időpontig a programról, a listáról és a kampányra fordított összegről szóló információkat nem tudjuk feltölteni a honlapra. De minden nyilvános lesz” – mondta Magdeme Klára, a Híd szóvivője.. „A Híd kampányeseményei pedig a párt Facebook-oldalán érhetőek el” – nyilatkozta a szóvivő. Azóta egyébként a lista felkerült a párt honlapjára. A listavezető vagyon- és adóbevallásával kapcsolatban a szóvivő elmondta, Érsek a hét elején elküldi a TIS-nek a szervezet formanyomtatványa alapján összeállított vagyonnyilatkozatát, s közölte, az adóbevallását is a nyilvánosságra hozza.

Az Összefogás kampánya

A Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) nem szerepel a TIS elemzésében. Ezt Kostelanský azzal magyarázta, hogy a politikai formáció hosszú időn át még csak alakulófélben volt, ezért ez a szubjektum a kampányidőszak első szakaszában még nem tevékenykedett, így egyelőre nem hasonlítható össze a többi párttal. „Ennek ellenére vannak kifogásaink az MKÖ-vel kapcsolatban. A Facebook által nyilvánosságra hozott információk szerint ennek a pártnak több fizetett hirdetése is fut, nem is elhanyagolható összegben. Ellenben még nem láttuk, hogy a párt ezt transzparens számláján is feltüntette volna” – tette hozzá Kostelanský.

MKÖ: sok a bürokrácia

Mózes Szabolcs, az MKÖ elnöke kérdésünkre elmondta, a transzparens számlájukat adminisztratív okokból valóban csak november végén tudták megnyitni. „A bürokrácia lassúsága miatt két hónapot kellett várnunk a számla megnyitására” – tette hozzá. A választási párt számlájának pénteki állása szerint annak megnyitása óta 20 ezer euróval töltötték azt fel. Ebből 17 ezer eurót elköltöttek. „Az első kiadás a választási kaució megfizetése volt” – mondta el az összegről a pártelnök.

Mózes arról is beszélt, hogy a következő héten érkeznek az újabb befizetések a közös listán induló pártoktól és jelöltektől, illetve az első kifizetések is láthatóvá válnak. Facebook-hirdetésekről, óriásplakátokról és szórólapok költségeiről van szó, tette hozzá a párt vezetője. Mózes ezen kívül arról is beszélt, hogy bár erre a törvény nem kötelezi őket, az első két hónap kiadásait, amíg a mozgalom nem volt regisztrált jogi személy és nem lehetett számlája, az Összefogás honlapján tüntették fel. „Itt tételesen megtalálható, hogy ki mennyi euróval járult hozzá a költségekhez, és tételesen milyen kiadásaink voltak” – nyilatkozta. Mózes arról is tájékoztatott, hogy az MKÖ listavezetője, Bárdos Gyula mint szenci önkormányzati képviselő már elkészítette és benyújtotta a vagyonnyilatkozatát és az adóbevallását, ha a TIS kéri, nekik is odaadja.