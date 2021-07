A magyar pártok is tiltakoznak az OĽaNO parlamenti képviselőjének kijelentése ellen

Juraj Krúpa, az OĽaNO parlamenti képviselőjének szerdai kijelentéseire elsőként az Összefogás reagált. „Ismét szakadár oroszokkal és koszovóiakkal ijesztgetnek. Nemzetbiztonsági kockázat maradtunk?” – teszi fel a kérdést a párt a közösségi oldalán. Álláspontjuk szerint Krúpa tévedett, amikor a sajtótájékoztatón arról beszélt, szerinte a kisebbségek kollektív jogai Szlovákiában biztosítva vannak. Az Összefogás szerint ugyanis Szlovákiában a nemzetiségi kisebbségeknek nincsenek kollektív jogai. „Épp ez a gond, a magyar társadalom közösségként nem tud dönteni, szavazni, jogokat gyakorolni, nincsenek például kisebbségi önkormányzatok” – fogalmaznak.

A megkeresésünkre a Híd is reagált az OĽaNO-s képviselő kijelentéseire. A párt szerint jó lenne, ha a kormánykoalíció minél rövidebb időn belül átgondolná és átértékelné a Minority SafePack ügyében hozott állásfoglalását, miszerint Szlovákia elutasítja az európai kisebbségek jogainak védelmét és az európai kisebbségi minimum bevezetését. A Híd a közleményében rámutat, a kisebbségek között különbséget tenni ugyancsak diszkrimináció. „Az pedig, hogy a Szlovákiában élő nemzeti közösségek helyzete és jogvédelme kapcsán már lassan bevett szokássá válik a háború sújtotta övezetek felemlegetése, egyenesen felháborító” – utalnak a nyilatkozatban Krúpa kijelentéseire.

Az MKP sajtóosztályát is megkerestük, hogy megtudjuk, mi az ügyben a párt álláspontja. Írásban küldött válaszukban úgy fogalmaznak, továbbra is határozottan elítélnek minden olyan párhuzamot, amely a hazai magyarokat például a közelmúltban még háború által sújtott Koszovóhoz vagy Dél-Oszétiához hasonlítja. Kijelentik, sajnálattal veszik tudomásul, hogy a kormány és a kormánypártok is elutasítják a Minority SafePacket. „Ahogy azt is, hogy a békülékeny arcukat mutató kormányzati politikusok kijelentései csak üres gesztusok, amiket nem lehet komolyan venni” – olvasható a nyilatkozatban. Szerintük az ilyesminek csak csoportos magyar parlamenti képviselettel lehet elejét venni.

Ahogy arról beszámoltunk, Juraj Krúpa, az OĽaNO parlamenti képviselője, a mozgalom több frakciótagjával közösen tartott szerdai sajtótájékoztatón kijelentette, támogatják a szlovák kormánynak a Minority SafePack kisebbségvédelmi csomag elleni fellépését. Krúpa az álláspont indoklásában a hazai kisebbségek helyzetét a közelmúltban háborúk által sújtott Koszovóhoz és Dél-Oszétiához hasonlította.