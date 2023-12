A magas infláció ellenére a munkavállalók 40%-a nem kapott idén béremelést

Akik kaptak fizetésemelést, azok 50%-ának maximum bruttó 100 euróval nőtt a bére, emellett 10%-nyian kaptak 300 eurós vagy még magasabb emelést. Viszont a megkérdezetteknek is csupán a 15%-a elégedett a magasabb bérével. A felmérésből az is kiderül, hogy a munkaadók is tudatosítják, milyen kritikus a helyzet, mert kétharmaduk önszántából emelte a fizetéseket, nem pedig a munkavállalók követelései nyomán.

A munkavállalók negyede nem váltott állást annak ellenére sem, hogy nem kapott fizetésemelést, pedig égető szüksége lenne rá. A rosszul keresők 20%-a akar minél hamarabb fizetésemelést kérni, a középkeresetűeknek a 28%-a, és a jól keresőknek is valamivel több mint a 20%-a.

Főleg a rendvédelmi és biztonsági szektorban emelkedtek a bérek, az alkalmazottak 75%-ánál, utána következik a bankszektor és az iskolaügy. A lista másik végén az idegenforgalomban és a vendéglátásban dolgozók vannak, közel kétharmaduknak nem változott idén a fizetése.