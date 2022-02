A lengyel üzletek elszippantják a szlovákiai vásárlókat

Nadežda Machútová, a Szlovák Kereskedelmi Szövetség elnöke szerint az áfacsökkentés Szlovákia számára is elfogadható lépésnek számítana. - TASR-felvétel

A szlovákiai kereskedőknek egyre nagyobb fejfájást okoz, hogy míg a szomszédos országok kormányai már több intézkedést is hoztak a látványos áremelkedés megfékezése érdekében, a szlovák kormány továbbra is halogatja az ezzel kapcsolatos döntést, Igor Matovič pénzügyminiszter pedig hallani sem akar az áfacsökkentésről.

Pozsony | A szlovákiai kereskedőknek egyre nagyobb fejfájást okoz, hogy míg a szomszédos országok kormányai már több intézkedést is hoztak a látványos áremelkedés megfékezése érdekében, a szlovák kormány továbbra is halogatja az ezzel kapcsolatos döntést, Igor Matovič pénzügyminiszter pedig hallani sem akar az áfacsökkentésről.

A lakosság az élelmiszerárakra a legérzékenyebb, márpedig Szlovákiában ezek jelentős mértékben nőttek az elmúlt időszakban, a szlovák infláció így az uniós átlagot is meghaladja, miközben egyelőre semmi jele annak, hogy lassulna az árvágta – nyilatkozta Nadežda Machútová, a Szlovák Kereskedelmi Szövetség (ZOSR) elnöke. A szakmai szövetség szerint az áfacsökkentés Szlovákia számára is elfogadható lépésnek számítana. „Az élelmiszerek áfakulcsát 5 százalékra kellene lefaragni, ezzel együtt azonban hasonló döntést kellene hozni a vendéglátás és az üzemanyagok esetében is” – vallja Machútová. Ellenkező esetben szerinte még többen járnak majd át a szomszédos országokba vásárolni, jelentős kárt okozva ezzel a szlovákiai kereskedőknek. „Az északi országrészben már eddig is nagyjából 5–30 százalékkal csökkent a kereskedők forgalma a Lengyelországba irányuló bevásárlóturizmus miatt” – tette hozzá a szakmai szövetség elnöke, aki szerint, ha a kormány nem lép az ügyben, tovább romolhat a helyzet. (mi, TASR)