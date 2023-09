A lekötött banki betétek kamatlábai a csúcspontjukhoz közelítenek

Az Európai Központi Bank (EKB) a múlt héten negyed százalékponttal, 4,5 százalékra emelte az irányadó eurózónás kamatlábat, és ezzel nagy valószínűséggel lezárta a kamatemelési ciklusát. „Reményeim szerint a múlt heti kamatemelés volt az utolsó” – osztotta meg óhaját az újságírókkal Peter Kažimír jegybankelnök, aki szerint azonban még semmi sem biztos, a kamatemelési ciklus lezárásáról ugyanis még nem született hivatalos döntés. „Meglátjuk, milyen előrejelzések jelennek majd meg idén decemberben és jövő márciusban a várható inflációval és a gazdasági növekedéssel kapcsolatban. Csak a jövő márciusi előrejelzés győzhet majd meg minket véglegesen arról, hogy közeledünk a 2 százalékos inflációs célunk felé” – tette hozzá Kažimír. Szerinte az eurózónás alapkamat az elkövetkező hónapokban azonban már egyáltalán nem, vagy csak kismértékben fog emelkedni.

Közel a fordulat

Egy dolog többé-kevésbé már most egyértelmű. A lekötött betétek kamatai a jelek szerint már elérték a csúcsukat, vagy kevéssel a csúcs előtt vannak. A megtakarításaikat folyószámlán tartók számára ezért már nincs sok értelme arra várni, hogy a lekötött betétekre még nagyobb kamatokat kínálnak majd a bankok, vagyis akik így szeretnék kamatoztatni a pénzüket, azoknak most kellene lépniük. A szakemberek szerint néhány tized százalékponttal ugyan még nőhetnek a betéti kamatok, egy év múlva azonban már biztosan alacsonyabbak lesznek, mint manapság. Erre utal az összes szlovákiai bank ajánlataiból összeállított átlaghozam-összehasonlítás. Az egy évnél rövidebb lejáratú betéteknél az éves kamat júliusban 3,16 százalék volt, az egy és két év közötti lekötésűek esetében ez 2,14 százalék, a két év felettieknél pedig 2,42 százalék volt. Normál működési környezetben általában az a szabály, hogy minél hosszabb időre helyezünk el pénzt egy bankban, annál többet keresünk. A mostani anomália azzal magyarázható, hogy a pénzintézetek már jövő tavaszra az euróövezeti alapkamat csökkenésére számítanak, ami magával hozza a betéti kamatok csökkenését is.

Alacsony hozamok

A szlovákiai háztartásoknak július végén közel 45,4 milliárd eurónyi betétjük volt a bankokban, ebből több mint 30 milliárd euró folyószámlán. „Soha nem tudhatom, hogy nem történik-e valami rendkívüli, és nem lesz-e szükségem egyszerre nagyobb összegre. Ezért a megtakarításaimat folyószámlán tartom, hogy a pénzt azonnal fel tudjam venni. Tudom, hogy a lekötött betétnél büntetés jár az idő előtti pénzfelvételért, és nem akarok időt vesztegetni arra sem, hogy megtaláljam a legjobb ajánlatot” – mondta el lapunknak Peter Kováč, aki marógépen dolgozó szakmunkás az egyik szlovákiai vállalatnál.

A pénzügyi tanácsadók szerint azonban ez a megközelítés helytelen. A lekötött betétek idő előtti kivétele esetén ugyanis a büntetés általában a megállapított hozam elmaradása, vagyis az ügyfél pénze nulla százalékkal értékelődik fel. Ugyanolyan mértékben, mint ha a pénzét folyószámlán hagyta volna, ez utóbbi ugyanis még ma is nullához közeli hozamot biztosít. Hogy mindezek ellenére a többség mégis inkább a folyószámlát választja, az a szakemberek számára is talány. Pár magyarázattal azonban mégis szolgálnak. A nyugdíjasok például a nyugdíjukat a folyószámlájukra utaltatják, ugyanakkor magasabb összeget szeretnének rajta tartani a rendkívüli kiadások fedezésére. Ráadásul az életkorral együtt nő a változásoktól való félelem is, így például attól, hogy a pénzüket a folyószámlájukról átutalják egy nagyobb kamatozású lekötött számlára.

Aktuális ajánlatok

A legmagasabb hozamú lekötött betét megtalálása jelenleg nem okoz gondot. Számos szakportálon néhány kattintással megtekinthetjük a szlovákiai bankok összes aktuális ajánlatát. Ezekből egyértelműen kiderül, hogy a legtöbb esetben a legjobb hozamot a befektetési termékek és a megtakarítás kombinálásával lehet elérni. Konkrétan az ügyfél a pénz egy részét befektetési alapba helyezi, cserébe pedig a lekötött betéten nagyobb hozamot érhet el. „A kedvezményes duet plus termék egy hat hónapra lekötött betét. Plusz 50:50 százalékos arányban befektetés is” – mondta el Zuzana Ďuďáková, az UniCredit Bank szóvivője. Az ajánlat igénybevételéhez legalább kétezer euróval kell rendelkezni, miközben az első ezer eurót az ügyfél egy befektetési alapba helyezi. Maga a hozam a pénzügyi piacok alakulásától függ. A második ezer euró egy hat hónapos lekötött betétre kerül. A bank ilyen esetben évi 4,5 százalékos hozamot garantál. A pénz kizárólag egy lekötött betéten is elhelyezhető. Ebben az esetben azonban az éves hozam már csak 2,5 százalék.

Az úgynevezett kombinált termékeket több hazai bank is kínálja. A nagyobb megtakarítással rendelkezők azonban jobb hozamot is kaphatnak. A J&T Bank a 10 ezer eurós lekötött betétekre 4 százalékos éves hozamot kínál, ehhez pedig nem kell befektetési alapokba fektetni. A lekötött betétek legnagyobb előnye a biztonság. A bankcsőd manapság egyébként rendkívül valószínűtlen esete során az állam 100 ezer euróig garantálja a betétek kifizetését. A befektetési alapok esetében ugyanakkor nincs garancia, vagyis a befektetés veszteséggel is járhat.

Szlovákia a ranglistán

A szlovákiai bankokban elérhető hozamok nagysága az euróövezeti országokéhoz viszonyítva jónak mondható. Idén júliusban a legfeljebb egyéves lejáratú szlovákiai betétek átlagos hozama 3,16 százalék volt. Ennél jobb hozamot csak négy eurózónás ország kínál. A legmagasabb, 3,51 százalékos átlaghozamot Franciaországban fizetik. A szlovákiai kamatok magasabbak az euróövezeti átlagnál is. Az euróval fizető országokban a banki megtakarítások átlagosan 2,83 százalékkal értékelődnek fel, ugyanakkor a hozamok már három országban – Horvátországban, Szlovéniában és Cipruson – is egy százalék alatt vannak.

BRANISLAV TOMA

A szerző a Trend gazdasági hetilap munkatársa