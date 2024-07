A Legfőbb Ügyészség felügyeli a Pavel Ľupták elleni támadás kivizsgálását

A világgazdaság billiárdokat, az emberek pedig a boldogságukat veszítik el a demotiváltság miatt. A munkavállalók három csoportba sorolhatók a munkahelyi motivációjuk alapján: elkötelezettek, nem elkötelezettek és aktívan nem elkötelezettek. Ez egy fontos felosztás a cég, de a teljes gazdaság szempontjából is. A Gallup társaság közvélemény-kutatása szerint ugyanis az alacsony munkavállalói motiváció évente közel kilencbillió dollárba, vagyis a globális GDP kilenc százalékába kerül. A State of the Global Workplace elnevezésű jelentés szerint világszerte minden negyedik munkavállalóból mindössze egy elkötelezett. A munkavállalók közel kétharmada nem elkötelezett, és nagyjából 15 százalékuk aktívan nem elkötelezett. Ezek olyan alkalmazottak, akik aktívan ellenzik a vállalat céljait. Vagy másképp fogalmazva: közvetlenül ártanak a vállalatnak, amelynek dolgoznak.