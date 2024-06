A kormány jóváhagyta a „lex merénylet” törvénycsomag tervezetét

A belügyminisztérium feladata lenne gondoskodni a három fő közjogi méltóság számára olyan lakóhelyről, amely a protokollcéloknak és a biztonsági feltételeknek is megfelel. „A tervezet azzal számol, hogy fokozatosan lesz bebiztosítva a három ingatlan, amelyek a későbbiekben a három fő közjogi méltóság állandó rezidenciái lesznek” – közölte a belügyi tárca.

Szeptember 12-re készítik el a szóba jöhető ingatlanok listáját. „A belügyminisztérium által biztonságosnak és megfelelőnek ítélt és kijelölt ingatlant lesz köteles használni az érintett közjogi méltóság” – közölte a tárca.

A kormány azt is javasolja, hogy ne csak az államfő kapjon élete végéig a parlamenti képviselők fizetésének megfelelő járadékot, hanem a házelnök és a kormányfő is, ha két teljes ciklust töltöttek a posztjukon, hogy annak letelte után is megfelelő státuszt élvezzenek és ahhoz mért közéleti szerepet tudjanak vállalni.

Az életjáradékot felfüggesztenék arra az időre, amikor a jogosult személy esetleg ismét közjogi funkcióba kerül, illetve megvonnák, ha szándékosan elkövetett bűncselekményért elítélik.

A lex merénylet szerint az összes parlamenti párt elnöke is személyi védelmet kapna az adott ciklusra. Szintén ilyen védelmet élvezne a főügyész és az alkotmánybíróság elnöke. A belügyminiszternek szeptember 12-ig ki kell elemeznie a közjogi méltóságoknak nyújtott jelenlegi személyi védelem szintjét, az általuk használt ingatlanok biztonságát, és elkészíteni a biztonságukkal kapcsolatos további javaslatokat.