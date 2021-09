A koalíciós pártok támogatnák a karantén idejének lerövidítését

„A mi mozgalmunk a pandémia kezdetétől felelősségteljesen viselkedik, és tiszteletben tartja a szakértők véleményét. Amennyiben ezt a módosítást az egészségügyi minisztérium és a Közegészségügyi Hivatal is jóváhagyja, természetes mi is támogatjuk” – áll az OĽaNO állásfoglalásában.

„Támogatjuk a szakértői bizottságot, hiszen ők azok, akik leginkább értik a problémát, így aztán helyénvaló az ő javaslataik szerint eljárni” – fejezte ki támogatását a Sme rodina.

A Za ľudí párt is tiszteletben tartja a szakértők véleményét, így aztán azt ha az egészségügyi tárca és a Közegészségügyi Hivatal is támogatja, ők is így tesznek majd.

„Az SaS párt támogatja a karantén 14 napról tíz napra való rövidülését, hiszen mi találtuk ki, valamint mi magunk javasoltuk a koalíciós tanácsnak és az egészségügyi miniszternek” – jelentette ki Jana Bittó Cigániková (SaS), a parlamenti egészségügyi bizottságának képviselője.