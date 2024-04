Körvonalazódik az elszámoltatás a koronavírus kapcsán

Járványügyi megállapodás

Kotlár hétfőn reagált az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felszólítására is az új nemzetközi járványügyi megállapodás aláírásával kapcsolatban. A WHO szerint a kötelező érvényű jogi dokumentum célja, hogy frissítse a meglévő szabályrendszert, ezzel felkészítve az országokat egy esetleges újabb járvány kitörésére, hogy a koronavírushoz hasonló tömeges elhalálozás a jövőben ne történhessen meg. A kormánybiztos azonban arra kérte az egészségügyi minisztériumot és az illetékes bizottságokat, hogy Szlovákia nevében ne írják alá a megállapodást. Kotlár szerint ugyanis a WHO működése átláthatatlan, és semmiképpen sem tartja jó ötletnek, hogy a szervezetnek irányító jogköre legyen.