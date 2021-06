A KKA is napirendre kerül a parlamentben

Az eredeti elképzelés szerint ma indulhat a parlament júniusi rendes ülése. Erre azonban csak az után kerülhet sor, hogy véget ér az ugyancsak mára meghirdetett rendkívüli ülés, amely során az ellenzék a belügyminiszter, Roman Mikulec (OĽaNO) leváltására tesz, várhatóan sikertelen, kísérletet.



Viszonylag sok, 80-nál is több indítvány kerül most a parlament elé. A napirend második pontján szerepel az OĽaNO és a Sme rodina kormánypártok képviselőinek egy olyan határozattervezete, amely áttételesen a művi terhességmegszakítások ellen irányul. Az indítvány benyújtói azt szeretnék, hogy a szlovák törvényhozás küldjön egy tiltakozó levelet az Európai Parlamentnek (EP), valamint az uniós országok összes parlamentjének arról, hogy nem ért egyet egy bizonyos EP-jelentéssel. Ez utóbbi szerint ugyanis az EU-nak be kellene biztosítania a szexuális és reprodukciós egészség védelmét. Az uniós képviselők arra is rámutatnak, hogy a művi terhességmegszakításra egyes tagországokban rendkívül szigorú szabályok vonatkoznak. Az EP-jelentés ellen irányuló indítványt a szlovák parlament képviselői közül az ultrakonzervatív Anna Záborská (OĽaNO-frakció, KÚ) mellett többek közt Gyimesi György (OĽaNO) is aláírta. Azzal érvelnek, hogy az unió a jelentéssel átlépi a hatásköreit.



A napirend 35. pontja a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) átalakítására vonatkozik. Ahogy arról beszámoltunk, a kormánypárti képviselők, köztük a kisebbségi ügyekben aktív Ondrej Dostál (SaS-frakció, OKS) és Ifj. Peter Pollák (OĽaNO) roma nemzetiségű képviselő indítványa szerint a jövőben kizárnák a vállalkozásokat abból a körből, amely a KKA szakmai bizottságait választja. Csak civil szervezetek vehetnének részt a bizottságok összeállításában. Ezek a testületek döntenek arról az évente közel 8 millió euró közpénzről, amellyel az alap a kisebbségek kultúráját támogatja.



A parlament előtt lévő rengeteg indítvány közül nemzetiségek szempontjából még az iskolák finanszírozásának átalakítására vonatkozó törvénytervezet is lényeges. Ha ezt elfogadják, akkor az oktatási minisztérium hatáskörébe vonnák az összes iskola finanszírozását. Jelenleg ugyanis a speciális iskolák a belügyminisztériumhoz tartoznak.

Ezeken kívül még az előzetes letartóztatás körülményeinek szabályozása, a fegyvertartási engedélyek érvényességének korlátozása is napirenden van, de a pártállami rezsim funkcionáriusainak a nyugdíját is csökkentenék a képviselők.