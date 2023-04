A kampány elindult, az átláthatóságot azonban nem kapkodják el a pártok

A szervezet emlékeztetett, a kampány rekordhosszú lesz, s feltehetően az eddigi legnagyobb költekezés szemtanúi leszünk. „Amint arra nemrégiben – a pártok jelenlegi pénzügyi helyzetének becslése alapján – rámutattunk, a legutóbbi választásokhoz képest szokatlanul nagy mennyiségű magánfinanszírozás várható. Az átláthatóság ezáltal még fontosabb a választás és a kampányfinanszírozás tisztasága szempontjából” – szögezték le a szervezet munkatársai. Hangsúlyozták, a kampány hivatalosan nyáron indul, s a jogszabály csak ebben a szakaszban írja elő a transzparens bankszámla használatát, melynek köszönhetően a nyilvánosság is nyomon követheti a pártok kiadásait. „Addig azonban a pártok eurómilliókat költhetnek el a nyilvánosság hatékony ellenőrzése nélkül” – tették hozzá, majd megjegyezték, hét párt – az SaS, a Progresszív Szlovákia (PS), az OĽaNO, a Demokraták, a Smer, a Sme rodina és az SNS – már „önszorgalomból” létrehozták a transzparens számlát. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a valóban nyitott lapokkal játszanak – a Demokraták és az SNS például nyitott számlát, de egyik párt sem használja aktívan.

A TIS megjegyezte, a parlamentbe jutásra esélyes pártok fele nem rendelkezik állami támogatással, így a kampányhoz szükséges milliókat részben vagy teljesen más forrásból kell biztosítaniuk. „Ezért fontos, hogy a pártok előre deklarálják, milyen kampányra készülnek és miből fogják finanszírozni” – vélik a Transparency International Szlovákia szakértői, akik ezzel kapcsolatban megszólították az egyes pártokat. A Peter Pellegrini vezette Hlas nem reagált a szervezet kérdéseire. A párt pénzügyei és átlátható gazdálkodása körül már korábban is merültek fel kérdőjelek, most azonban még nehezebb feladat vár a korábbi kormányfőre és csapatára – állami támogatás nélkül kell „összekapargatni” a pénzt a milliós kampányra. Pellegrini konkrétan ezt a kifejezést használta, amikor egy politikai vitaműsorban pártja finanszírozása felől érdeklődtek. Az SNS is hallgat, amely egymás után a harmadik országos óriásplakát-kampányát futtatja. A párt pénzügyeiről szóló nyilvános információk alapján azonban nem úgy tűnik, hogy túl sok forrásuk lenne a nagyszabású kampányra.

A másik oldalon a Smernek több millió euró állhat rendelkezésére az állami támogatásból, a párt azonban egyelőre nem volt hajlandó nyilatkozni a tervezett kampányt illetően. „Ez a hozzáállás azt mutatja, hogy nem igazán kedvelik az átláthatóságot. Csak egy becslést kértünk tőlük, további részletek nélkül. A Smer az elmúlt napokban már kétmillió eurót küldött a transzparens számlára. Az első 100 ezret a Smer Agentúrának utalta át, állítólag reklámcikkekre, ami messze van az átláthatóságtól” – tájékoztat a TIS.

A Sme rodina és az SaS 100 ezer eurót tettek a nyilvános számlára, a volt kormánypártok az első szolgáltatásokat már meg is rendelték. Boris Kollár mozgalma a Smerhez hasonlóan egy ügynökségen keresztül bonyolítja le az üzletet – 40 ezer eurót fizetett a Victory Production rendezvényszervező cégnek, azt azonban nem tüntették fel, konkrétan milyen szolgáltatásokról van szó. A TIS értékelése szerint eddig a liberálisok vezetik a legtranszparensebb kampányt – részletes és pontos bontásban tüntetik fel a kiadásaikat, és kerülik az azonosítatlan ügynökségi átutalásokat.

A Progresszív Szlovákia transzparens számláján egyelőre nincs mozgás, a kampány azonban már dübörög. A párt pénzügyi menedzsere a szervezetnek elárulta, eddig körülbelül 60 ezer eurót költöttek el – a nyilvánosság már nem tudja meg, pontosan mire ment el ez az összeg. A tervezett másfél millió euró felét már sikerült összegyűjteniük – 725 ezer eurót 6 vállalkozó ad kölcsön a Michal Šimečka vezette pártnak.

Az OĽaNO 3 millió eurót szán a kampányra, s az állami támogatásból fogják finanszírozni. A Szövetség júniustól 700-800 ezer eurót tervez elkölteni – előkampány nélkül. A magyar párt egyelőre nem nyitott transzparens számlát a parlamenti választással kapcsolatos kiadásokra, ezt a törvény által előírt határ-időn belül, a választás időpontjának kihirdetése után teszik meg. A költségeket az állami támogatásból és hitelből fedezik majd.